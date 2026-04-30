Jubilación de maestros: MEC aprobó hoy la desvinculación de casi 1.000 docentes

En el Día del Maestro, que se celebra hoy, como cada 30 de abril, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió la resolución N° 557/26, por la cual se dispone la desvinculación del personal de la cartera que cuenta con resolución de jubilación de la Dirección General de Jubilaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La normativa desvincula a 935 funcionarios, de los cuales 35 son administrativos y el resto son todos profesores, para que puedan acogerse a los beneficios de la jubilación.

Semanas atrás, docentes habían protestado, denunciando que ya tenían sus resoluciones en mano, pero el MEC no liberaba las desvinculaciones. Algunas profesoras reclamaron que desde hace dos años tenían el trámite pendiente y que por este motivo, no podían salir de las aulas.

La medida firmada hoy por el ministro de Educación Luis Ramírez, establece que los cerca de 1.000 maestros, accedan a sus haberes en tres etapas, una de las cuales se concreta el próximo mes.

Las tres etapas de jubilación de maestros, según el MEC

En una primera etapa, el MEC dispuso que 300 profesores concreten su jubilación desde el lunes 18 de mayo. Esta fecha incluye la desvinculación de 35 trabajadores administrativos.

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Luego, otros 300 podrán salir de las salas de clase a partir del 15 de junio. Mientras que el resto, otros 300 educadores, podrán hacerlo desde el 13 de julio.

Según estimaciones oficiales, desde hace al menos dos años, se jubilan de escuelas públicas unos 300 maestros al mes, lo que está generando problemas a la hora de cubrir las vacancias.

En el 2025, el ministro Luis Ramírez se jactó de contar con unos 20.000 profesores en el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), disponibles para ingresar a las aulas, luego de haber aprobado concursos públicos de oposición, realizados en todo el país.

La grave denuncia de maestros en Banco de Datos del MEC

Docentes que están en el BDEE del Ministerio educativo, denunciaron en enero que desde la entidad priorizan en muchos casos a profesores interinos antes que ganadores de concurso, debido a que los primeros son contactos políticos y operadores de candidatos locales, generalmente del partido y movimiento oficialista, o sea, del movimiento Honor Colorado del Partido Colorado en este caso.

Esta grave denuncia se dio semanas antes del inicio de clases, en febrero, cuando miles de profesores que ganaron concursos públicos y estaban en el banco de datos, esperaban tener sus rubros confirmados en instituciones educativas.

Luis Ramírez había minimizado esta situación. Alegó, en una rueda de prensa el mes pasado, que los casos donde podrían darse rubros a hurreros del Partido Colorado, no superarían “el 1%”.