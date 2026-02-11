MEC: docentes temen que 8.600 cargos de aula sin concurso, se entreguen a operadores políticos

La Organización de Trabajadores de la Educación Otep - Auténtica, denunció hoy ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que hay 8.600 cargos o rubros de docentes que no fueron llamados en el último concurso público a inicios de este mes. Por este motivo, si estos puestos son cubiertos para el inicio de clases, quedarán en manos de profesores interinos.

“Nosotros tenemos el temor de que estos cargos vayan a ser utilizados para el nombramiento de operadores políticos. Estamos en un año electoral y eso puede encaminarse hacia ese objetivo”, manifestó al respecto Gabriel Espínola, secretario general de la Otep - Auténtica.

Se trata de 6.000 cargos que no fueron llamados ni publicados en el último concurso, abierto hasta el 4 de febrero y otros 2.600 rubros que no llegaron a completarse con el último llamado.

Docentes que integran el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE) ya habían denunciado la semana pasada que los cargos que no fueron a concurso estaban siendo interinados por operadores de la ANR.

Departamentos afectados

Un grupo de representantes de la Otep - Auténtica se reunión esta mañana con la viceministra de Educación Básica, Peggy Martínez, para entregarle un listado de cargos vacantes sin concurso en los departamentos de Guairá, San Pedro, Amambay y Central.

Según explicó Gabriel Espínola, la viceministra les aseguró que los puestos serán cubiertos con docentes interinos con perfil en cada área, sean para rubros de aula o de horas cátedra.

“Esperamos que con este listado el MEC pueda verificar qué perfil tiene el profesor que ocupa estos cargos. Según nos dijo la viceministra, puede que no hayan sido llevados a concurso por una falta de actualización de datos en el sistema”.