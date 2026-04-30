Salud activa código rojo por feriado y garantiza atención en centros de salud públicos

El MSP aseguró que la atención médica para la población no cesará tanto el feriado como el fin de semana mediante la activación del Código Rojo en hospitales regionales, generales y distritales básicos.

Agregan que con el objetivo de responder de manera oportuna a los casos más frecuentes registrados durante estas fechas, como accidentes de tránsito, intoxicaciones alimentarias, cuadros asociados al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, entre otros, activaron el código.

El director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del MSPBS, Gustavo Ortiz, explicó que la activación del Código Rojo implica mantener en estado de alerta permanente a los servicios de urgencias.

Es con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante eventuales emergencias.

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Supervisión a hospitales públicos durante feriado

Asimismo, informó que se realizarán supervisiones aleatorias en los establecimientos de salud, con equipos de supervisión integrados por representantes de Redes y Servicios de Salud y de la Coordinación de Regiones Sanitarias, dependientes del nivel central del Ministerio de Salud.

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Dichos controles los realizarán con el fin de verificar la operatividad y la cobertura de los servicios durante el feriado.

El MSP reiteró su responsabilidad de garantizar la continuidad de la atención sanitaria durante los días feriados e insta a la población a adoptar medidas de prevención para evitar accidentes y enfermedades.