Nacionales
30 de abril de 2026 a la - 13:49

Asunción: ¿Habrá recolección de basura durante el finde largo por el Día del Trabajador?

Mujer con ropa azul camina en una calle comercial, rodeada de bolsas de basura y un coche rojo estacionado.
Los asuncenos se preguntan si habrá servicio de recolección de basuras este fin de semana largo, por el Día del Trabajador. En la imagen, un enorme basural que amaneció este jueves sobre el paseo central de la avenida República Argentina, entre Osvaldo Kallsen y la avenida Fernando de la Mora, barrio Nazareth. Gentileza

En medio de una cada vez más marcada crisis de la basura en Asunción, la ciudadanía se pregunta: ¿La Municipalidad mantendrá operativo el servicio de recolección de residuos este fin de semana largo? Te lo contamos en esta nota.

Por Luis López Nery Huerta

Mañana, viernes 1 de mayo, se conmemora el Día del Trabajador, dando inicio a un nuevo fin de semana largo. Los ciudadanos de Asunción se preparan para el merecido descanso, aunque se preguntan si la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), mantendrá sus servicios. Uno particularmente sensible, es el de la recolección de basuras.

La Municipalidad de Asunción informó que la recolección de basura operará mediante un servicio normal. Las cuadrillas estarán activas este 1 de mayo y el sábado 2 sin alterar los itinerarios ni horarios establecidos. Los camiones recorrerán las zonas asignadas cumpliendo con sus rutas habituales para garantizar el retiro de residuos.

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Desde la Dirección de Servicios Urbanos, recomiendan a los ciudadanos sacar sus bolsas de residuos respetando estrictamente el turno de su zona residencial. Utilizar envoltorios resistentes es vital para evitar que los desechos se dispersen y generen mayor suciedad ambiental.

Dos trabajadores en camisetas azules y pantalones naranjas recogen basura junto a un camión en una calle con árboles.
La Municipalidad de Asunción anunció que mantendrá el servicio de recolección de basuras activo el 1 de mayo y durante el fin de semana largo.

Sin embargo, hace tiempo la comuna dejó de publicar los itinerarios diarios que seguirán las cuadrillas de limpieza. Para solicitudes, consultas y reclamos, la Dirección de Servicios Urbanos pone a disposición una línea telefónica a través de la cual comunicarse vía Whatsapp, el (0985) 85-31-44.

Promesa vs. crisis de la limpieza

La promesa de la limpieza contrasta con la realidad de las calles. Esta gestión se ve limitada por una flota descompuesta, que convierte los talleres en cementerios de chatarra, aunque esta semana la Municipalidad informó que ya tenía 20 camiones operando, ya que varios se habían reparado. El marketing municipal en redes sociales no logra ocultar la ineficiencia operativa que afecta a los barrios.

Espacio exterior con desechos amontonados y coche estacionado al fondo, en un área urbana con vegetación.
Basurales siguen proliferando por el centro de Asunción. En la imagen, un vertedero irregular sobre Iturbe casi Fulgencio R. Moreno ocupa prácticamente todo el paso peatonal sobre la vereda y parte de la calle Iturbe.

Mientras la capital atraviesa una crisis de la basura, con la notoria la proliferación de vertederos irregulares, el intendente volvió recientemente de un paseo por la ciudad de Miami, Estados Unidos. Desde el extranjero el intendente se había jactado de una ciudad limpia.

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Sin embargo, hasta hoy, vecinos de la capital denuncian la formación de basurales en puntos críticos, como la avenida República Argentina, en inmediaciones de la Estación de Buses (EBA).

Lo mismo ocurre con vecinos del Centro, donde se reportaron focos de contaminación sobre las calles Iturbe y Caballero. Estos montículos de desechos bloquean veredas y calzadas generando focos de infección para todos los vecinos.