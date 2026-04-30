Asunción: ¿Habrá recolección de basura durante el finde largo por el Día del Trabajador?

Mañana, viernes 1 de mayo, se conmemora el Día del Trabajador, dando inicio a un nuevo fin de semana largo. Los ciudadanos de Asunción se preparan para el merecido descanso, aunque se preguntan si la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), mantendrá sus servicios. Uno particularmente sensible, es el de la recolección de basuras.

La Municipalidad de Asunción informó que la recolección de basura operará mediante un servicio normal. Las cuadrillas estarán activas este 1 de mayo y el sábado 2 sin alterar los itinerarios ni horarios establecidos. Los camiones recorrerán las zonas asignadas cumpliendo con sus rutas habituales para garantizar el retiro de residuos.

Lea más: Mientras Bello vuelve de Miami, llueven los reclamos por contaminación en Asunción

Desde la Dirección de Servicios Urbanos, recomiendan a los ciudadanos sacar sus bolsas de residuos respetando estrictamente el turno de su zona residencial. Utilizar envoltorios resistentes es vital para evitar que los desechos se dispersen y generen mayor suciedad ambiental.

Sin embargo, hace tiempo la comuna dejó de publicar los itinerarios diarios que seguirán las cuadrillas de limpieza. Para solicitudes, consultas y reclamos, la Dirección de Servicios Urbanos pone a disposición una línea telefónica a través de la cual comunicarse vía Whatsapp, el (0985) 85-31-44.

Promesa vs. crisis de la limpieza

La promesa de la limpieza contrasta con la realidad de las calles. Esta gestión se ve limitada por una flota descompuesta, que convierte los talleres en cementerios de chatarra, aunque esta semana la Municipalidad informó que ya tenía 20 camiones operando, ya que varios se habían reparado. El marketing municipal en redes sociales no logra ocultar la ineficiencia operativa que afecta a los barrios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras la capital atraviesa una crisis de la basura, con la notoria la proliferación de vertederos irregulares, el intendente volvió recientemente de un paseo por la ciudad de Miami, Estados Unidos. Desde el extranjero el intendente se había jactado de una ciudad limpia.

Lea más: Luis Bello y la crisis vial en Asunción: bacheos “parche” sobre agua servida

Sin embargo, hasta hoy, vecinos de la capital denuncian la formación de basurales en puntos críticos, como la avenida República Argentina, en inmediaciones de la Estación de Buses (EBA).

Lo mismo ocurre con vecinos del Centro, donde se reportaron focos de contaminación sobre las calles Iturbe y Caballero. Estos montículos de desechos bloquean veredas y calzadas generando focos de infección para todos los vecinos.