San Bernardino: aprueban rendición de cuentas del intendente en medio de denuncias de irregularidades

El concejal de San Bernardino, Wilfrido Villanueva (ANR), dijo que la rendición de cuentas del intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC) fue aprobada pese a que la Comisión de Hacienda y Presupuesto detectó omisiones importantes en la documentación remitida por el Ejecutivo municipal. A su criterio, la mencionada falta, compromete la transparencia del proceso.

Villanueva indicó que el jefe comunal no cumplió con exigencias establecidas en la Ley Orgánica Municipal N° 3966/2010, al no remitir informes completos como el balance de comprobación de saldos y variaciones, además de otros documentos técnicos fundamentales para el análisis de la ejecución presupuestaria.

Asimismo, señaló que la rendición presentada no cuenta con todas las firmas requeridas según la normativa vigente, específicamente la del responsable de auditoría interna. Afirmó que eso resta validez y confiabilidad a los informes financieros evaluados por la Junta.

El concejal también cuestionó que, pese a estas observaciones, ocho concejales hayan votado a favor de la aprobación del documento, mientras cuatro se manifestaron en contra.

Los ediles que acompañaron la aprobación figuran Óscar Valdez (ANR), Jazmín Sosa (ANR), Ramón Paiva (ANR), Derlis Gómez (ANR), Baldomera Chaparro (PLRA), Vidal Amarilla (PLRA), Alcides Arias (ANR) y Eduardo Patender (ANR).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los concejales que votaron por el rechazo: Francisco Aguilar (PLRA), Gladys Alonso (PLRA), Arnaldo Vera (PLRA) y Wilfrido Villanueva (ANR).

Villanueva fue categórico al cuestionar la decisión adoptada por la mayoría. Señaló que aprobar una rendición sin documentos completos constituye una falta grave de control institucional.

Lea más: Video: intendente y concejales de San Bernardino violan ordenanza al no permitir que operen discotecas

Situación financiera

Además, el concejal Villanueva advirtió sobre un presunto déficit presupuestario superior a los G. 1.200 millones y deudas impagas, lo que según dijo agrava la situación financiera del municipio.

“La Junta tiene la obligación de ejercer control, pero se optó por aprobar con conocimiento de las irregularidades. Eso es una complicidad con el manejo deficiente de los recursos públicos”, enfatizó el concejal.

Intentamos hablar sobre el tema con el intendente Emigdio Ruiz Díaz, pero, como en otras ocasiones, no respondió nuestros mensajes ni llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a los cuestionamientos.

Lea más: San Ber: denuncian una invasión y dicen que la comunidad está “desprotegida”