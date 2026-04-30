Vertederos clandestinos y agua estancada en barrio Silvio Pettirossi

La crisis en la recolección de residuos en Asunción ha dejado de ser un problema logístico para convertirse en una amenaza directa a la salud pública.

En el corazón del barrio Silvio Pettirossi, la intersección de las calles Otazú y Nicaragua se ha transformado en un monumento a la desidia. Un vertedero a cielo abierto que convive, desde hace dos meses, con un caño de agua roto que inunda la zona.

Lo que agrava el panorama es la ubicación estratégica, y trágica, de este foco infeccioso, ya que se encuentra a escasos metros de la escuela Pedro P. Peña.

Para los residentes, el día a día se ha vuelto insoportable. Laura Benítez, cuya vivienda se encuentra frente al basural, comentó que esta es una imagen que se repite desde hace años. “Hace muchísimo tiempo que esto está así. Nosotros hace dos años nos mudamos acá y desde ese tiempo esto está así”, lamentó.

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La situación empeora con los factores ambientales y la conducta social:

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Olores nauseabundos: Con las altas temperaturas, el ambiente se vuelve irrespirable.

Falta de civismo: Según denuncian, son los propios vecinos quienes arrojan desperdicios, incluyendo animales muertos.

Criaderos de mosquitos: El estancamiento de agua por el caño roto, sumado a la basura, genera el ecosistema perfecto para el Aedes aegypti.

La raíz del problema, según los testimonios, es la irregularidad del servicio municipal. Si bien el camión recolector circula por la zona, lo hace de manera errática.

Los vecinos aseguran que las frecuencias de retiro de residuos pueden extenderse cada quince días o incluso más, lo que obliga a la acumulación de desechos en la vía pública.

Alerta por dengue

Las autoridades sanitarias han advertido sobre la reaparición del dengue serotipo 3, una variante que encuentra en los vertederos improvisados y el agua estancada de los caños rotos el escenario ideal para su propagación.

La comunidad del barrio Silvio Pettirossi hace un llamado urgente tanto a la Municipalidad de Asunción como a la Essap, pues la solución no requiere solo de parches temporales, sino de una normalización inmediata del servicio de aseo urbano y la reparación de la infraestructura hidráulica para evitar una crisis sanitaria mayor.