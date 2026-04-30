Video: continúan obras de renovación asfáltica sobre calle Gral. Díaz de Asunción

Desde hace varias semanas, se realizan obras de renovación asfáltica en la calle Gral. Díaz, en la zona cercana a Asunción Supercentro, zona del microcentro de Asunción.

Por la mencionada calle pasan a diario una considerable cantidad de buses, por lo que la cantidad de pasajeros también es muy considerable, principalmente de lunes a viernes, por lo que estas obras dificultan el tránsito por la vía.

Asimismo, vecinos y comerciantes detallaron a ABC TV que el centro capitalino tiene otras calles en un estado mucho peor, por lo que esta intervención llama considerablemente la atención.

Plan “400 cuadras”

Estas obras corresponden al plan denominado “400 cuadras” de la Municipalidad de Asunción, que según las autoridades de la comuna, contempla la intervención de más de 230 cuadras de pavimento asfáltico y alrededor de 160 cuadras de empedrado. Sobre la culminación de las obras, la Municipalidad detalla que durarían aproximadamente un mes, aunque esto queda sujeto a condiciones climáticas.

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