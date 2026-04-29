“Desastre financiero” en Asunción: Auditoría no firma el balance de Bello y Nenecho

El concejal de Asunción Humberto Blasco (PLRA) denunció que el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), aún no remitió a la Junta Municipal un dictamen de su Auditoría Interna sobre el Balance 2025. Esta omisión impide que los concejales tengan una base técnica sólida para aprobar o rechazar la gestión del año pasado, dijo.

El periodo incluye los últimos meses de la cuestionada gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), los 60 días que duró la intervención a la administración de Nenecho, que estuvo a cargo de Carlos Pereira, y los primeros meses de Bello. El balance aún aguarda el dictamen de la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal.

Blasco subrayó que la presentación del dictamen de Auditoría Interna es una obligación, por imperio de la Ley N° 3.966 Orgánica Municipal, para guiar la decisión del pleno. El edil cuestionó que los encargados de control eviten firmar documentos que avalen o rechacen la gestión financiera.

“Si el propio auditor del intendente municipal se rehúsa a firmar el balance, la ejecución presupuestaria, las rendiciones de cuenta o a generar el dictamen correspondiente, donde diga si merece aprobar, rechazar o abstenerse, ¿cómo los compañeros van a votar?”, cuestionó.

Balance 2025, de Bello y Nenecho: concejales se niega a aprobarlo sin aval técnico

El concejal Blasco también advirtió sobre la imposibilidad técnica de la Junta Municipal para auditar el documento de forma independiente, antes del plazo establecido, el 6 de mayo. Aseguró que la comisión convocó a los integrantes del Gabinete, incluidos los de la Auditoría Interna, para que realicen su exposición.

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“El martes va a ser la última oportunidad para que el auditor pueda emitir su opinión. Que venga a decir que está todo bien, no alcanza. Tiene que decirlo por escrito y firmar”, reclamó. Blasco agregó que, en anteriores convocatorias, los representantes de la Intendencia entregaron por escrito respuestas “muy escuetas, muy poco explicativas y a veces confusas”.

El edil aseguró que, del análisis financiero que él realizó al balance, se desprende la conclusión de que la situación económica de la Municipalidad de Asunción es crítica e incluso peor que en 2024.

Calificó el estado actual de las finanzas como un “desastre total” que impide asumir pagos. Esta debilidad presupuestaria limita drásticamente la capacidad de la institución para cumplir con sus obligaciones.

Gasto en salarios vs. inversión: El desequilibrio financiero

El Balance 2025 revela que, durante el año pasado, la municipalidad gastó 15 veces más en servicios personales (salarios) que en inversión física. Luis Bello, quien asumió como intendente a fines de agosto, tras la renuncia de Nenecho, cerró el año pasado con una profundización del modelo dejado por su antecesor.

Solo en diciembre de 2025, el gasto en nómina se duplicó respecto al año 2024, alcanzando cifras difíciles de justificar técnicamente. Esta estructura de costos prioriza la carga administrativa sobre la infraestructura básica, dejando a la ciudad sin recursos para mejoras reales.

Pese a que los contribuyentes aportaron US$ 7,3 millones para el mantenimiento de los desagües pluviales, las obras prometidas con los bonos G8 presentan avances mínimos. De los ocho proyectos planificados, solo cuatro se iniciaron y ninguno fue concluido, dejando a los barrios en estado de vulnerabilidad.

En paralelo, se recaudaron US$ 35,5 millones para limpieza urbana, pero el servicio colapsó y la capital terminó el año sumida en la inmundicia. La flota de camiones propios se encuentra mayormente descompuesta, obligando al cuestionado alquiler de unidades privadas sin registros claros.

Desagües fantasma y crisis vial: Las obras que Asunción no recibió

La infraestructura vial también es objeto de crítica, pues se recaudaron US$ 18,2 millones para mantenimiento de calles sin resultados visibles en el asfalto. Las principales avenidas de Asunción muestran signos de abandono total y baches peligrosos, a pesar de que la recaudación superó el 107% de lo previsto.

El intendente Luis Bello admitió que el reciente plan de reparación de 400 cuadras depende de contratos “reciclados” y fondos externos de Itaipú. Esta gestión se percibe como una maniobra de marketing que no soluciona el deterioro estructural de las arterias más importantes de la ciudad.

La administración enfrenta una intimación de bonistas por intereses vencidos y “gastos financieros” por G. 90.794 millones (US$ 14,1 millones). Bello pretende diferir hasta el año 2027 un “clavo” financiero de US$ 32,6 millones que comprometerá seriamente a la próxima gestión municipal.

El periodo incluye la parte final de la gestión de Nenecho Rodríguez, responsable del desvío de G. 512.000 millones de bonos destinados originalmente a obras. Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, utilizó el dinero para salarios y otros gastos corrientes.

¿Qué dice la Intendencia?

ABC intentó obtener la versión de Daniel Gamarra, encargado de despacho de la Dirección de Contraloría Interna de la Intendencia de Asunción, sin obtener respuesta a los mensajes a su teléfono de terminación 437. Este medio está abierto a recibir y publicar su versión.