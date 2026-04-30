Vídeo: docente conquista a sus alumnos con clases motivadoras

El docente Leonardo Escobar Salinas de la Escuela Básica N.º 848 San Rafael de J. A. Saldívar se ganó el reconocimiento de alumnos, padres e internautas tras viralizarse un video en el que se lo observa ingresando al 3er. Grado “A” al ritmo de una canción motivadora. Con la frase en guaraní “Mba’eichapa peime”, el educador inicia una dinámica en la que los niños repiten afirmaciones como “soy grande, soy fuerte y muy inteligente”, generando un ambiente de alegría contagiantes.

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La escena, ampliamente compartida en redes sociales, despertó elogios hacia el profesor, cuya metodología contrasta con modelos tradicionales de enseñanza. Varios usuarios destacaron que, en el pasado, algunos docentes imponían disciplina mediante el temor, mientras que hoy se valora un enfoque que inspire confianza y entusiasmo en los estudiantes. Incluso, algunos comentaron que volverían a las aulas si tuvieran maestros con ese estilo.

Con 20 años de trayectoria, el docente afirmó que la vocación y la responsabilidad son pilares fundamentales en la educación. “Si queremos cambiar nuestra sociedad, debemos empezar por nosotros mismos”, expresó. Actualmente tiene a su cargo 77 alumnos: 40 en el turno mañana y 37 en el turno tarde.

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Escobar Salinas también se caracteriza por difundir en sus redes sociales las actividades pedagógicas que desarrolla, así como el buen trato que mantiene con sus colegas, promoviendo un ambiente laboral armónico y festivo dentro de la comunidad educativa. Su compromiso trasciende el aula y fortalece el vínculo con los padres y alumnos.

En su tiempo libre, el educador se dedica a la elaboración y entrega de arreglos florales con dedicatorias, actividad que incluye presentaciones animadas para los agasajados. Esta faceta refleja su inclinación por generar momentos de alegría y cercanía con las personas.