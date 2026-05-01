A Ultranza: pastor Insfrán seguirá tras las rejas para asegurar que concluya el juicio

El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, integrado por Camilo Torres, Arnulfo Arias y Paublino Escobar, ratificaron por medio de su Auto Interlocutorio (AI) N° 54 la prisión preventiva para el procesado y enjuiciado en A Ultranza Py, el pastor José Alberto Insfrán Galeano, que el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por María Luz Martínez e integrado por Dina Marchuk y Federico Rojas, resolvió por AI N° 333.

El abogado Nelson López, quien ejerce la defensa del pastor José Insfrán, había planteado que se revoque la prisión preventiva, que cumple en el Martín Mendoza de Emboscada, al Tribunal de Sentencia, pero los jueces de primera instancia confirmaron la medida cautelar al considerar que sigue vigente el peligro de fuga principalmente, así como el de obstrucción.

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Por ello accionó contra dicha decisión judicial señalando que, la misma se debe revocar porque “omitió dar respuesta material, concreta y jurídicamente verificable al agravio principal introducido por esta defensa: el exceso temporal de la prisión preventiva y su desnaturalización”.

A consideración de la defensa del pastor Insfrán, el Colegiado “no determinó con precisión el punto de partida relevante del cómputo; no desarrollo la operación jurídica necesaria para verificar el alegado exceso temporal; no explicó la relación entre la duración ya cumplida y los limites normativos invocados por esta defensa”.

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Además de que los jueces, para López no identificaron “una sola conducta actual, personal y especifica atribuible al señor José Alberto Insfrán Galeano que permita inferir razonablemente un riesgo cierto de fuga o de obstrucción. El riesgo es afirmado, pero no demostrado”.

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El Tribunal de Apelación, al momento del análisis señaló en forma sintética que la defensa refirió como agravios “la existencia de un supuesto exceso en el plazo máximo de aplicación de la prisión preventiva y, por otro, la falta de fundamentación en cuanto al ‘peligro de fuga’ en el que el tribunal ha fundamentado su decisión

Al momento de dar a conocer su argumento, los integrantes del tribunal refirieron que se “considera que la medida cautelar mantenida por Auto Interlocutorio Nº 333 de fecha 15 de abril de 2026 está orientada a asegurar la presencia del imputado como también a proteger la finalidad del proceso”.

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Además, enfatizaron “que lejos de verse vulnerados, dichos estándares se encuentran plenamente observados en el caso de autos, teniendo en cuenta en el caso concreto se encuentra en trámite el Juicio Oral y Público, por lo que resulta esencial para el procedimiento, el mantenimiento de medidas cautelares que aseguren el sometimiento del acusado al proceso y que este último pueda culminar sin mayores dilaciones u obstáculos indebidos”

Ante el señalamiento de López de que el tribunal de sentencia omitió tratar sus agravios, los camaristas refirieron que “la resolución recurrida no eludió el tratamiento de los agravios, los abordó concluyendo que la medida cautelar continúa siendo necesaria, idónea y proporcionada exponiendo las motivaciones que la sustentan”.

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Acusación en el caso A Ultranza

José Alberto Insfrán Galeano está acusado por presuntamente contribuir al esquema de lavado de activos del narcotráfico en favor del grupo del supuesto narco uruguayo actualmente prófugo Sebastián Marset y su hermano Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, el cual fue desbaratado en el megaoperativo antidrogas “A Ultranza Py” (2022).

Tras permanecer prófugo de la justicia por más de un año y medio, el 16 de noviembre de 2023 el líder evangélico se presentó ante el Ministerio Público. En principio, el pastor estuvo recluido en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), donde permaneció hasta en febrero de 2024, cuando fue trasladado a Emboscada por vía aérea en medio de un fuerte esquema de seguridad.