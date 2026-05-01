Adultos mayores protestan frente al MDS para exigir acceso a pensión

Un grupo de adultos mayores se encuentra apostado frente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), donde reclama ser incluido en el Programa de Pensiones. La protesta lleva varias semanas y refleja el malestar de un sector que considera que sus derechos no están siendo garantizados.

Los manifestantes lamentan que el sector, según afirman, esté siendo olvidado por el Gobierno, pese a tratarse de un reclamo que consideran legítimo y amparado por la ley vigente.

“Necesitamos y no hay respuesta”, manifestó un adulto de 66 años. Añadió que, pese a que cumple los requisitos, no le incluyen dentro del programa.

Los adultos mayores también denuncian la falta de criterios claros para el acceso al beneficio. Señalan que existe desigualdad en la selección de beneficiarios.

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Acusan politización del programa

Los manifestantes sostienen que existen recursos suficientes para ampliar la cobertura del programa, pero cuestionan la gestión del Ejecutivo.

Según denunciaron, las autoridades del Gobierno de Santiago Peña politizan el programa de pensión.

La medida de fuerza se extiende desde hace varias semanas, con una carpa instalada frente a la sede ministerial en Asunción.

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Algunos, inclusive, se encadenaron como medida de fuerza a fin de obtener respuesta por parte del ministro Tadeo Rojas.