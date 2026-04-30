Salario mínimo: el Gobierno dice que no es suficiente ajustarlo por IPC

El ajuste del salario mínimo es una de las prioridades centrales del Gobierno, según afirmó la titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Mónica Recalde, quien dejó en claro que el actual mecanismo de ajuste resulta insuficiente.

La ministra sostuvo que “no es suficiente y no es justo” actualizar el salario mínimo únicamente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Remarcó la necesidad de avanzar hacia un esquema que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese sentido, señaló que se buscará establecer un monto que tenga impacto real frente a la pérdida del ingreso, reconocida por el propio Gobierno.

Recalde anunció además que el MTESS actuará como gestor de espacios de diálogo entre el sector empresarial y los trabajadores, con el objetivo de equilibrar las discusiones. “Para nosotros es importante que el salario real crezca, que la plata le alcance a la gente y que salga de la pobreza”, expresó.

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Gobierno trabaja en desindexación de salario mínimo

En paralelo, anunció que el Gobierno trabajará en un proyecto de ley de desindexación del salario mínimo que será presentado la próxima semana en el Congreso.

La iniciativa apunta a desvincular el salario mínimo como base de cálculo para multas, tasas, impuestos o créditos.

Según explicó Recalde, el objetivo es evitar que, cuando se produzca un reajuste del salario mínimo, estos conceptos también aumenten automáticamente en función del jornal mínimo actualizado, eliminando así el “efecto arrastre” sobre otros valores de la economía.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se reuniría el próximo jueves para establecer formalmente el incremento del salario mínimo -actualmente de G. 2.899.048- para este nuevo período.

“Avances” en políticas de empleo

Por otra parte, la ministra reafirmó el rol de control del Ministerio de Trabajo en el cumplimiento de los derechos laborales y destacó la disminución de la desocupación, así como los avances en la formalización de trabajadores del sector rural.

“Se está avanzando en las políticas públicas de empleo”, afirmó.

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Las declaraciones de Recalde se dieron en el marco de la conferencia de prensa brindada por ministros tras la reunión que mantuvieron, como Consejo, con el presidente Santiago Peña esta mañana en el Palacio de Gobierno.