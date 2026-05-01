Medicina: MEC y Aneaes, reunidos tras conflicto por habilitación de carreras

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, recibió ayer, jueves, en su despacho al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo.

El encuentro se dio luego del conflicto por la habilitación de más carreras de Medicina en Paraguay, con la Resolución N° 2/26 del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), presidido por el ministro educativo.

Duarte Penayo, asegura que la normativa se superpone a funciones que son propias de la Agencia y que, además, incide en fases de control de esta entidad, por ejemplo, al permitir que universidades públicas y privadas puedan habilitar Ciencias Médicas sin la necesidad de contar con campos de práctica en dos años.

“Le expliqué el alcance que a nosotros nos preocupa, sobre todo en cuanto a la evaluación diagnóstica que se tiene que hacer a mitad de implementación. Pero la próxima semana va a continuar este trabajo, nosotros mantenemos nuestra postura sobre esta resolución, pero no fue lo principal debatido con el ministro”, explicó Duarte.

Aneaes plantea plan estratégico de la educación superior

Duarte también explicó que el eje central de debate con Ramírez fue la construcción de un plan estratégico de la educación superior, que actualmente no existe en Paraguay.

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“Esto necesariamente requiere una articulación con el Cones, el MEC, sectores productivos y poderes locales. Hablamos también sobre la decisión de la cartera sobre la acreditación como condición del registro de títulos. Nosotros teníamos algunos puntos a tener en cuenta, por ejemplo la evaluación diagnóstica”, agregó.