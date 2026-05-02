Medios de España se hacen eco de la crisis del cuero tras denuncia del pueblo Ayoreo en Roma

Según reporta el diario español El País, la reciente gira de los líderes indígenas Porai Picanerai y Rosalino Darajidi Picanerai por Roma afectó directamente la venta del cuero paraguayo para el mercado de lujo europeo. Los compatriotas de pueblos originarios vincularon directamente la deforestación ilegal en territorio Ayoreo con los tapizados de marcas exclusivas como BMW, Porsche y Land Rover.

Dicho medio señaló que, en su visita, los líderes solicitaron ayuda para defender el derecho a sus tierras. Según relata la crónica de El País, presentaron pruebas documentadas de cómo las topadoras avanzan sobre tierras protegidas, desplazando a comunidades y poniendo en riesgo a sus familiares en aislamiento voluntario.

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La investigación citada por el medio español apunta a que el 60% de las pieles exportadas desde Paraguay tenían como destino Italia. En particular, se señala a la curtiduría Pasubio, la mayor proveedora de la industria automotriz.

El medio internacional señala que aunque Pasubio anunció en 2023 que dejaría de comprar cuero a proveedores que amenacen el territorio Ayoreo, la falta de un sistema de trazabilidad en Paraguay genera dudas en Europa. Organizaciones como Survival International y la local Iniciativa Amotocodie advierten que, actualmente, no se puede garantizar que el cuero esté libre de deforestación.

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Defensa del Gobierno

Luego de la visita del pueblo ayoreo en Roma, la Cámara Paraguaya del Cuero y altos funcionarios del Gobierno salieron al paso para defender a la industria nacional.

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El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, calificó en contacto con ABC las denuncias como una “distorsión total de la realidad” y acusó a las ONG de desconocer la forma de trabajo en el Chaco.

Los gremios, por su parte, defendieron el nuevo sistema RETSA (Red de Trazabilidad Socioambiental), aunque admitieron que es de implementación reciente y aún no cubre la totalidad de la cadena.

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Consecuencia devastadora para la industria

El País asegura que la desigualdad en la tenencia de la tierra en el Chaco es una herencia de la dictadura stronista. Además, resalta que entre 2022 y 2025, se han registrado casi 5.000 hectáreas deforestadas dentro del Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode, a pesar de existir medidas cautelares de la CIDH.

El medio español resalta que la Comisión Europea revisará este mes el Reglamento sobre deforestación (EUDR). Si el cuero paraguayo queda marcado como un producto de “alto riesgo”, el impacto económico para la industria local podría ser devastador, obligando a una transparencia que, hasta ahora, los líderes indígenas aseguran que no existe.