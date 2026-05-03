Blindaje epidemiológico: iniciarán seguimiento de dos años contra la tuberculosis en prisiones

Con el objetivo de transformar la lucha contra la tuberculosis (TB) en el sistema penitenciario, la doctora Sara Aguirre, responsable del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), confirmó la puesta en marcha de un riguroso esquema de seguimiento que se extenderá por 24 meses.

La intervención, que ya cuenta con la aprobación protocolar, iniciará sus operaciones durante el trimestre de junio, julio y agosto en tres prisiones estratégicas del país. Este proyecto no solo busca el diagnóstico inmediato, sino el monitoreo sostenido de las personas privadas de libertad (PPL) hasta junio de 2028.

En el último mes, un centenar de casos en las prisiones fueron notificados en Paraguay, de los que al menos tres han sido casos fatales. La transmisión de la tuberculosis es exclusivamente por vía aérea. Un diagnóstico temprano no solo salva la vida del paciente, sino que protege a todo su entorno familiar y comunitario.

Tuberculosis: modelo de vigilancia continua

El enfoque principal de este anuncio es romper el ciclo de reincidencia y asegurar que el tratamiento llegue a su fin. Según explicaron desde el programa, el seguimiento permitirá evaluar el comportamiento de la bacteria en un entorno de alta transmisibilidad y aplicar la terapia preventiva de manera más efectiva en los contactos cercanos de los internos afectados.

“Queremos evaluar el comportamiento haciendo todo el esquema: la evaluación, detectando los casos, el inicio del tratamiento y, fundamentalmente, la terapia preventiva en los contactos”, detalló la doctora Aguirre.

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La directora del programa mencionó que las prisiones seleccionadas para el seguimiento intensivo de dos años responden a zonas con mayor criticidad y carga epidemiológica del país. Aunque afirma que el proyecto se expandirá, las tres penitenciarias para el inicio de esta evaluación son: Penitenciaría Regional de Concepción, que actualmente está en alerta sanitaria y con cierre temporal debido a un brote activo; Penitenciaría Regional de Minga Guazú y, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con una altísima densidad poblacional.

El reto del “egreso” sanitario

Uno de los motivos principales para lanzar este monitoreo de dos años es la crítica estadística de seguimiento post-penitenciario. Actualmente, una vez que un interno recupera la libertad, el sistema de salud pierde el rastro de casi el 80% de los pacientes, lo que deriva en tratamientos inconclusos y el desarrollo de cepas más resistentes de la enfermedad.

Con este nuevo plan, Salud Pública busca establecer una base de datos más sólida y un acompañamiento que trascienda la estancia en el penal.

Cifras del sistema penitenciario

La urgencia del proyecto se respalda en la carga epidemiológica que soportan las cárceles paraguayas.

El 2025 cerró con 1.629 casos detectados en prisiones, tras una evaluación masiva a 15.000 personas. Actualmente, al cierre de abril, se contabilizan 159 casos dentro del sistema penal.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que todos los laboratorios regionales cuentan con tecnología de biología molecular para procesar muestras de esputo de forma rápida.

El tratamiento contra la tuberculosis, que dura seis meses en su fase inicial, es totalmente gratuito para el paciente, asegurando que el “gasto de bolsillo” sea cero en la búsqueda de la cura definitiva.