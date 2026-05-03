Coronel Bogado: ciudad donde encuentras variedad de chipa las 24 horas del día

La ciudad de Coronel Bogado es la que te invita a visitarla para degustar las más creativas, innovadoras y deliciosas chipas, alimento tradicional que caracteriza a esta comunidad. En ese sentido, la presidenta del Comité Regulador de Calidad de la Chipa, Ana Karajallo, manifestó que los pobladores y emprendedores locales apuntan a convertir a la ciudad en un destino turístico, más que en una ciudad de paso.

La producción de chipa en Coronel Bogado no solo sostiene una tradición, sino que sustenta economías familiares enteras. Cientos de familias viven directa o indirectamente de la elaboración y comercialización de este producto. Las chiperas bogadenses abastecen mercados locales, rutas nacionales y ciudades fronterizas de Argentina y Brasil.

Este dinamismo convierte a la chipa en un puente entre la cultura y el desarrollo, demostrando que la tradición y la economía pueden caminar de la mano cuando una comunidad abraza su patrimonio con convicción.

Ser la Capital Nacional de la Chipa es para Coronel Bogado una responsabilidad asumida con genuino orgullo, destacó la presidenta del comité. Cada chipa que sale de sus hornos lleva consigo siglos de historia guaraní, el calor de sus mujeres artesanas, el sabor inconfundible de Itapúa y la esencia más pura del Paraguay profundo.

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¿Qué caracteriza a la chipa de Bogado?

Karajallo explicó que la tradicional en Coronel Bogado se realiza solamente con almidón. No obstante, existen más de 60 variedades con relleno que se pueden encontrar en la comunidad, en sus más de 30 chiperías.

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En la ciudad se pueden encontrar chipas las 24 horas del día. La producción y comercialización no cesan y es una parada ineludible para todo el que viaja por esta zona de las rutas PY01 y PY08, en el departamento.

El trabajo colaborativo entre los productores de la chipa para mantener la receta, la calidad y la calidez de la atención y del producto hace que la tradición se mantenga viva, pero también el reconocimiento de todo aquel que ha probado este exquisito pan.

En 2017, Coronel Bogado fue declarada oficialmente Capital Nacional del Chipá por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). La ciudad se ubica estratégicamente a 45 km de Encarnación, sobre la ruta PY01.

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La chipa

Por Ley Nº 5267/14 se declaró a la chipa como “Alimento Nacional del Paraguay” y se instituyó el segundo viernes de agosto como el Día Nacional de la Chipa.

Aunque estamos más acostumbrados a decir “la chipa”, el Diccionario de la Real Academia Española incorpora el masculino chipá como un regionalismo en Argentina y Paraguay. Y, aunque los españoles la consideren en su definición “torta de harina de maíz, mandioca y queso”, la realidad es que se trata de un pan.

Aniversario 113°

El distrito de Coronel José Félix Bogado fue fundado el 2 de mayo de 1913 por decreto Nº 56, firmado por el presidente de la República, don Eduardo Schaerer, y el ministro del Interior, don José P. Montero.

Lleva el nombre del considerado héroe de la gesta independentista americana, coronel don José Félix Bogado, modesto e ilustre soldado paraguayo que participó en la cruzada libertadora americana a las órdenes del general San Martín. La denominación es un homenaje recordatorio a este prócer nacional y americano.

Belgrano ordenó que, una vez que pasaran todas sus tropas, quemasen el puente de 72 metros de largo sobre un pantano y arroyo de este paraje. Lo bautizaron en 1809 con el nombre de “paraje Kái Puente” (puente quemado), y así permaneció durante 104 años como dependencia de San Cosme.

En 1913, tras 104 años de ser un paraje denominado Kái Puente, se fundó el pueblo de “Ka’i Puente”. En 1930, el militar Dr. Juan Gregorio Barrios, padre de Fidel Barrios, fue electo primer presidente municipal y comenzaron los trabajos para la formación de la ciudad. Se trazaron cuatro avenidas para demarcar el contorno que debía convertirse en ciudad, buscando desprenderse de San Cosme y San Damián.

El distrito

Coronel Bogado cuenta con 17.192 habitantes, según datos del último censo de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Posee una extensión de 882,1 km².

Limita al norte con San Cosme y San Damián y con Gral. Artigas; al sur con Carmen del Paraná y el río Paraná; y al oeste con Fram y Gral. Artigas.

Sus principales actividades económicas son la producción de soja, maíz, arroz y chipa, considerándose la capital paraguaya e internacional de esta.

El Tacuary es el arroyo más importante del distrito y conforma la vasta zona arrocera del área. Este arroyo constituye una fuente hidrológica esencial para los cultivos agrícolas, las pasturas y las aguadas de las tierras ganaderas.