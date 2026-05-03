¿“Exterminador” de baches o de calles? El drama de Tembetary que la Essap no ve

Mientras la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap), a cargo de Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-cartista), promociona al “Exterminador de baches” como la solución definitiva a la guerra vial, en el barrio Tembetary, la realidad es otra.

En arterias clave como Charles de Gaulle, Alfredo Seiferheld y San Roque González, el verdadero exterminador es la desidia de la Essap que hunde al barrio en el abandono.

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Una cañería rota sobre Roque González y Víctor Idoyaga inunda a casi todas las calles del barrio desde hace semanas, transformándose en lagunas permanentes que devoran la capa asfáltica día tras día.

Esta crisis de la Essap en Tembetary evidencia una desconexión total entre los anuncios de tregua institucional y el calvario ciudadano. Lo que debería ser una gestión eficiente se ha convertido en un ciclo interminable, de agua brotando y baches creciendo.

Cráteres en Tembetary: el peligro oculto bajo el agua de la Essap

La zona más afectada es el cruce de Roque González y José Martí, donde vehículos sortean cráteres inundados en maniobras riesgosas. Ni siquiera los rodados de alta gama y buena amortiguación logran escapar del impacto de estos pozos profundos ocultos bajo el agua estancada.

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Como este cruce, otras intersecciones como Charles de Gaulle e India Juliana o Seiferheld con Roque González, se volvieron prácticamente intransitables, debido a la cantidad de baches, que lejos de ser aislados, conforman un sistema colapsado donde el líquido fluye constantemente sobre las veredas y la calzada.

El análisis del entorno revela registros pluviales totalmente obstruidos por basura, restos vegetales y sedimentos. Además de ser un problema estético o vial, se trata de una crisis sanitaria que degrada la calidad de vida y la plusvalía en Asunción. El estancamiento del agua y la falta de mantenimiento básico son el caldo de cultivo para enfermedades y accidentes.

Tembetary exige respuestas: basta de marketing y soluciones de papel

Ante esta situación, vecinos del barrio exigen que la Essap y la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista) dejen el marketing y pasen a la acción real en estas calles olvidadas. Los vecinos de Tembetary no necesitan más promesas de “exterminadores” de papel, sino soluciones técnicas urgentes y definitivas, aseguran.