Asunción: Cómo acceder al nuevo “exterminador de baches” de Essap

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) presentó oficialmente ayer su “exterminador de baches”. Esta iniciativa busca poner fin a la histórica falta de coordinación entre la aguatera estatal y la Municipalidad de Asunción por los daños que ocasiona la presencia de agua servida en las calles y avenidas de la capital.

El titular de la entidad, Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-cartista), dijo que desde ahora la institución asumirá la responsabilidad total de sus intervenciones.

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Anteriormente, la reparación de cañerías dejaba zanjas abiertas que derivan en cráteres, debido a que el bacheo dependía de la comuna. Con este nuevo equipamiento, se pretende que cada trabajo de mantenimiento subterráneo culmine con la entrega de la calzada impecable.

La implementación de esta tecnología busca dar una solución definitiva a la crisis de infraestructura que afecta a la capital. Bernal admitió que el 80% de la red de tuberías ya cumplió su vida útil, superando en muchos casos los setenta años de antigüedad.

¿Qué es el “exterminador de baches” y cómo funciona?

El “exterminador” incluye una moderna maquinaria bacheadora de pavimentos y una unidad compactadora de alta eficiencia.

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La bacheadora utiliza una mezcla de emulsión asfáltica con piedra triturada, sistema que permite una habilitación del tránsito mucho más rápida.

Según las especificaciones técnicas, este método resulta menos contaminante que el asfalto caliente tradicional y es apto para el clima.

Inversión y detalles técnicos

La inversión total para la adquisición de estos equipos ascendió a la suma de G. 2.307 millones, distribuidos en dos procesos licitatorios.

La bacheadora, adjudicada a Áureo SA (ID: 475540), costó G. 1.820 millones, mientras que la compactadora de Proyec SAE (ID: 477229) costó G. 487 millones. Bernal prometió que cada intervención de bacheo asfáltico tomará apenas diez minutos, permitiendo realizar hasta ochenta reparaciones diarias.

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Este despliegue logístico contará con cuadrillas de seis operarios que trabajarán en horarios diurnos y nocturnos para minimizar el caos vehicular.

El objetivo principal es atacar los puntos más críticos de la ciudad, como el Microcentro, Santísima Trinidad y la zona de Lambaré. La versatilidad de la maquinaria permite operar ocupando solo media calzada, lo que facilita enormemente el flujo de los automóviles.

¿Cómo hacer reclamos en Essap?

El “exterminador” está diseñado exclusivamente para intervenir en aquellos sitios donde la Essap ha realizado previamente un arreglo de cañería. No aplica para baches generados por el desgaste natural del pavimento o por falta de mantenimiento de la municipalidad.

Los usuarios deben reportar el inconveniente a través de los canales oficiales habilitados por la empresa estatal para una atención rápida. Pueden comunicarse directamente al Contact Center marcando el 021-162 o enviar un mensaje detallado a la línea de WhatsApp 021-729-0801. Es recomendable adjuntar la ubicación exacta y fotografías del daño para que los técnicos puedan evaluar la prioridad de la zona.

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Un detalle crucial en la gestión es que el ciudadano debe registrar su reclamo bajo dos conceptos específicos para asegurar la respuesta completa. Primero, se debe reportar el inconveniente como “caño roto” para que la cuadrilla proceda a la reparación de la fuga. A esta primera especificación se debe agregar que el usuario exige la “reposición del pavimento”.