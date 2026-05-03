Justicia respalda el proyecto Areguá Forest y garantiza su continuidad

En un fallo que marca un precedente para el desarrollo inmobiliario en el Departamento Central, la Justicia paraguaya dictó la Sentencia Definitiva N.º 106, mediante la cual declaró improcedente un amparo promovido contra el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

La acción, impulsada por una empresa avícola bajo alegatos de supuestos daños ambientales, fue desestimada por falta de fundamentos suficientes.

Con esta resolución, el proyecto Areguá Forest, ubicado en la zona de Isla Valle, obtiene el respaldo legal definitivo para avanzar en su ejecución.

El dictamen concluye que el emprendimiento no enfrenta impedimentos legales y cumple estrictamente con la normativa vigente y las exigencias ambientales de las autoridades competentes.

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Seguridad para la inversión y el entorno

Desde la dirección del proyecto señalaron que este fallo transmite total tranquilidad a los inversores, tanto locales como extranjeros, así como a los futuros inquilinos.

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La decisión judicial ratifica que el desarrollo está alineado con un enfoque sostenible, integrando el diseño urbano con la preservación del ecosistema.

El plan maestro de Areguá Forest incluye acciones concretas de forestación y una infraestructura diseñada para minimizar el impacto ambiental, consolidándose como una opción de vivienda que busca el equilibrio entre el crecimiento urbanístico y la protección de la naturaleza en Areguá.