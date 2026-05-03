MOPC: mañana se inician obras en Avelino Martínez y piden “paciencia” a vecinos

Este lunes, el MOPC dará inicio a las tareas preparatorias en la Avenida Avelino Martínez, comenzando con el bacheo de los desvíos habilitados, la señalización de la zona y la limpieza de los canales que se encuentran en el lugar, según precisó el ingeniero Alejandro Bordón, director de Vialidad de la cartera estatal.

Asimismo, conforme lo planificado por el equipo a cargo, el miércoles se procederá a la apertura de zanjas para la colocación de alcantarillas celulares y tubulares en un tramo de aproximadamente 800 metros, que se extiende desde la progresiva 100 hasta la 900, partiendo desde la intersección con la Ruta PY01 en el Cruce Tres Bocas.

En lo que refiere al proyecto en sí, Bordón señaló que consiste en una rehabilitación y mantenimiento profundo que contempla tanto soluciones pluviales como viales con varios cambios de materiales.

Además, detalló que para minimizar el impacto en la seguridad y la movilidad, la metodología de trabajo establece que las zanjas no permanecerían abiertas por más de dos días, incluso previendo condiciones climáticas.

Lea más: Vecinos de Avelino Martínez se movilizaron ante dudas sobre el inicio de obras

Paciencia a vecinos

Respecto a los vecinos y frentistas, el ingeniero aseguró que, pese a las intervenciones, los vecinos o frentistas mantendrán el acceso vehicular a sus propiedades en todo momento, aunque sí recomendó una movilización más temprana, por lo menos “20 minutos antes”, en caso de estar afectado por las obras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esa preocupación es válida; sin embargo, manifestamos que esta obra va a tener un beneficio muy alto para toda la ciudadanía, por lo que pedimos paciencia y el apoyo de ellos. Queremos dar hincapié en que se están haciendo las socializaciones adecuadas con todos los frentistas; de hecho, cada frente de obra que vamos a ir abriendo se va a anunciar con anterioridad“, citó en ABC TV.

Sobre el manejo del tránsito, se prevén desvíos que serán publicados en las vías oficiales y, dependiendo del rendimiento de cada frente de obra, se irían habilitando nuevos sectores.

Finalmente, el cronograma oficial de la obra establece un plazo de ejecución de 24 meses, que tras haberse iniciado formalmente el 5 de enero de 2026, la fecha estimada de finalización es el 5 de enero de 2028.

Lea más: Avelino Martínez: obras arrancan el 6 de mayo y frentistas temen impacto en sus ingresos