Vecinos de Avelino Martínez se movilizaron ante dudas sobre el inicio de obras

La movilización se realizó sobre la avenida Avelino Martínez y la calle Isla Po’í, en el barrio Barcequillo de San Lorenzo. Los manifestantes repudiaron la forma en que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) impulsa el proyecto de mejoramiento vial, ya que hasta ahora no hay fecha de inicio de los trabajos

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Insistieron en la necesidad de conocer la fecha de inicio de los trabajos.

“Queremos saber cuándo van a empezar los trabajos. Dijeron que se socializó, pero con nosotros no conversó nadie. Esto es una burla. No queremos que se repitan errores de otras obras mal ejecutadas”, expresaron algunos de los participantes durante la protesta

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Durante el reclamo vecinal solicitaron, además, mayor transparencia sobre los trabajos que se realizarán, así como la implementación de estudios técnicos previos, como el estudio de suelo y los análisis hídricos, antes de la rehabilitación de la arteria. Asimismo, pidieron que el proyecto contemple la instalación de desagües pluviales eficientes, atendiendo a los recurrentes problemas de acumulación de agua en días de lluvia

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El tramo en cuestión abarca desde la zona conocida como Tres Bocas —actual ruta PY01, ex-Acceso Sur— hasta la avenida Del Agrónomo, punto de conexión con la ruta PY02 Mcal. Estigarribia en San Lorenzo. Los pobladores consideran clave que la obra cumpla con todos los estándares técnicos para evitar deterioros prematuros

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Además, anunciaron la conformación de un equipo ciudadano que tendrá como objetivo monitorear y fiscalizar el desarrollo de los trabajos. Indicaron que se encargarán de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones del contrato firmado por el MOPC con las empresas adjudicadas, proceso que se concretó hace aproximadamente ocho meses.

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José Velázquez, un poblador antiguo de la zona afectada por el proyecto, dijo que se están organizando como vecinos para fiscalizar los trabajos que se realizarán.

“No vamos a permitir que se realice un trabajo a la ligera. Hay hidrólogos, personas que saben de este tipo de trabajos, y vamos a estar observando atentamente el trabajo que harán. Pero antes queremos saber cuándo van a empezar, porque ya hace varios meses que lo anunciaron y hasta ahora no han hecho nada”, mencionó

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Los vecinos adelantaron que mantendrán la medida de vigilancia activa durante toda la ejecución del proyecto, a fin de garantizar que las obras respondan a las necesidades reales de la comunidad y se ejecuten conforme a las normativas vigentes.

Millonaria licitación y adjudicación

El proyecto de rehabilitación de la avenida Avelino Martínez fue adjudicado el 8 de octubre de 2025 por más de G. 242.000 millones, pero los responsables de este proyecto se han llamado al silencio y no dan fecha de inicio de la obra.

La obra está dividida en dos lotes. Según la Resolución Nº 1748, por un lado, está el Lote 1 (km 0+200 al 3,5), adjudicado al Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black S.A.) por un monto de G. 128.455.760.129, representado por el economista Francisco José Griñó Troche.

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Por otro lado, el Lote 2 (km 3,5 al 5,95) está a cargo del Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano), con una inversión de G. 114.303.279.862, representado por el arquitecto José María Díaz Benza Camerón.

Los detalles de los trabajos se encuentran disponibles en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con el ID 468285.