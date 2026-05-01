Avelino Martínez: obras arrancan el 6 de mayo y frentistas temen impacto en sus ingresos

El inicio de las obras de rehabilitación de la Avda. Avelino Martínez está previsto para el próximo 6 de mayo, según se informó durante una reunión mantenida en la noche del jueves con permisionarios y frentistas afectados por el proyecto.

Durante el encuentro, representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de las firmas encargadas detallaron que los trabajos se desarrollarán en dos frentes de manera simultánea.

Lea más: Vecinos de Avelino Martínez se movilizaron ante dudas sobre el inicio de obras

La intervención abarcará el tramo comprendido entre la ruta PY01 Mcal Francisco Solano López, en la zona conocida como Tres Bocas, y la ruta PY02 Mcal. José Félix Estigarribia, a la altura de la Avda. del Agrónomo. De acuerdo con el contrato firmado por el MOPC con las empresas adjudicadas, el plazo total de ejecución es de dos años.

Lea más: ¿Cuándo iniciarán las obras de la desastrosa avenida Avelino Martínez?

La primera fase, iniciará desde Tres Bocas y avanzará unos 500 metros, mientras que la segunda fase comenzará desde la Avda. del Agrónomo en dirección a Avda. Avelino Martínez, también cubriendo un tramo inicial de 500 metros.

Según lo expuesto, cada fase tendrá una duración aproximada de cuatro meses. Sin embargo, este plazo genera incertidumbre entre los frentistas, quienes manifestaron su inquietud por las consecuencias económicas que podría acarrear la obra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Avelino Martínez: sigue en pésimas condiciones por falta de presupuesto, pese a adjudicación

“Nosotros esperábamos propuestas para que no impacte negativamente en nuestros comercios. Muchos vivimos del día a día, tenemos deudas y personas que dependen de nosotros. Si hablan de cuatro meses por fase, ¿qué vamos a hacer mientras tanto?”, cuestionó Angel Amarilla, permisionario y afectado por los trabajos que iniciará próximamente.

El principal reclamo gira en torno al posible aislamiento de viviendas y locales comerciales, situación que podría dificultar el acceso de clientes y proveedores, afectando directamente los ingresos de las familias de la zona.

Lea más: Avelino Martínez: sigue en pésimas condiciones por falta de presupuesto, pese a adjudicación

Por su parte, Lilian Morales, responsable social del Lote 01 del Consorcio Vial GS, señaló que este primer encuentro tuvo como objetivo socializar el alcance de las obras y adelantó que se prevén nuevas reuniones con los vecinos.

“Estamos explicando cómo se trabajará por fases y dialogando con los frentistas para coordinar las intervenciones. La idea es generar el menor impacto posible, cumpliendo con lo establecido en el pliego de bases y condiciones y las especificaciones técnicas”, expresó.

Lea más: Avelino Martínez: repudian el mal estado de la avenida y critican al MOPC

A su turno, el fiscal de obras del MOPC, Jorge Echaurí, ratificó que el inicio de los trabajos está fijado para el 6 de mayo y aseguró que se realizará un seguimiento constante.

“Vamos a fiscalizar cada etapa para que se cumpla en tiempo y forma. El plazo total es de dos años y existe un compromiso institucional para garantizar el financiamiento de la obra”, afirmó.

Lea más: Las empresas que ofertaron para rehabilitar la Avda. Avelino Martínez

Las firmas adjudicadas son el “Consorcio Vial GS” y el “Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49”, por un monto superior a G. 242.000 millones. Los detalles de la licitación están disponibles en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con el ID 468285.

Pese a las explicaciones oficiales, persiste la preocupación entre los frentistas, quienes temen que la ejecución de los trabajos termine afectando gravemente su sustento económico durante el tiempo que dure la intervención.