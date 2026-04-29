¿Tarifazo de la ANDE por las internas? Diputados convoca a Félix Sosa

Las redes sociales se empapelaron en estas últimas semanas con denuncias de clientes de la ANDE que reportaron repentinos y feroces aumentos en sus facturas por el servicio de energía eléctrica, ante lo cual los diputados quieren una explicación oficial del titular de la proveedora de energía estatal, Félix Sosa.

“Un montón de paraguayos recibieron un tarifazo este último mes de la ANDE. Viste que los paraguayos tenemos la costumbre de normalizar ciertos actos de corrupción: Todos sabemos que diciembre, enero y febrero se viene el tarifazo de la ANDE, con el cuento del consumo por el calor y demás. Ahora, que el tarifazo empiece ya mismo lo que me llamó la atención, algunos me dicen que es normal porque se vienen las internas”, señaló el proponente de la convocatoria, el diputado Rubén Rubin (Independiente).

La “invitación” para Sosa fue cursada hoy por la mesa directiva para el próximo miércoles a las 9:30 ante los líderes de bancada, según confirmó, tras la reunión, el vicepresidente primero de la Cámara Baja, el diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B).

“Es demasiado preocupante, por eso hemos tomado la decisión unánime de convocarle para entender porqué hubo esta variación de montos desorbitantes en lo que refiere a la tarifa de la ANDE en los hogares, especialmente los más humildes”, dijo Meza.

El proponente, Rubín, había adelantado que las explicaciones preliminares que escuchó no lo convencieron, y por ello quieren ahondar en el tema en la mesa directiva.

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“Inaceptable”

“Yo le escuché decir que al parecer hubo un problema con las mediciones, que por eso nomás se cobró mal. O sea, miden mal, te cobran lo que quieren y nadie defiende a los paraguayos. Es inaceptable que quieran meter la mano en el bolsillo de los paraguayos cuando se les antoje. Tiene que venir el presidente de la ANDE cuanto antes”, había referido el diputado opositor.

La convocatoria tiene carácter de “invitación”, por ende, la asistencia de Sosa es más bien “voluntaria”. Rubín afirmó que no planteó una interpelación, ya que posiblemente lo rechacen los cartistas.