Alerta: Cerrarán Mariscal López contra obra del MOPC que inunda sus casas

Vecinos de los barrios Santa María, Ytay -Asunción- y Santa Teresa -Fernando de la Mora- preparan para hoy una movilización ciudadana. Denuncian una grave negligencia gubernamental ante las inundaciones constantes que afectan su seguridad y patrimonio, ya que los raudales que se forman en ese sector, terminan afectando a las viviendas de las zonas más bajas.

Lea más: “Tenemos que morir para que reaccionen”, claman afectados por obras en Mariscal López

La protesta se da debido a las obras de desagüe pluvial encaradas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), a cargo de la ministra Claudia Centurión, que consideran inconclusas y deficientes. Exigen soluciones reales también a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), y de Fernando de la Mora, a cargo de Alcides Riveros (PLRA).

Detalles de la movilización: ¿Dónde será el corte?

La convocatoria está fijada para este lunes 4 de mayo, a las 17:30, en la intersección de la avenida Mariscal López y 8 de Septiembre, en inmediaciones de la conocida “Curva de la Muerte”. Los ciudadanos anuncian su firme intención de realizar un cierre de la avenida como medida de fuerza.

Armando Barbosa, vocero de los afectados, señaló que la obra pública no fue bien calculada técnicamente. Afirmó que no se realizó un estudio de impacto, necesario antes de la ejecución de los trabajos. Denunció que los conductos pluviales instalados terminan de forma abrupta en ese cruce estratégico de la ciudad capital. Los vecinos temen que la situación empeore drásticamente con la colocación de nuevas conexiones prevista para los próximos días.

Estos drenajes provienen de las vecinas ciudades de San Lorenzo y de Fernando de la Mora. El temor principal es que esto aumente masivamente el caudal de agua que desemboca hacia sus barrios, que se encuentran en una zona baja. Allí ya no tenían inundaciones hacía años, pero el problema volvió con las obras actuales, que simplemente trasladan el raudal desde las avenidas principales, a sus casas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Debemos morir personas para que reaccionen”, reclaman

Los afectados aseguran haber agotado todas las instancias de reclamo ante el MOPC. Sin embargo, sostienen que ni el ministerio ni las municipalidades involucradas se hacen cargo del grave problema. Existe un sentimiento de profunda desidia estatal ante los pedidos formales presentados por comisiones vecinales. Las notas enviadas a las autoridades han sido totalmente ignoradas de forma sistemática hasta el momento, denuncian.

Lea más: Asunción de Bello: el alarmante estado de la avenida Fernando de la Mora

Las últimas lluvias causaron estragos en viviendas, estaciones de servicio y comercios de la zona. El raudal ingresó con violencia incluso en conocido supermercado de la zona. En varias casas, el nivel del agua alcanzó niveles alarmantes de hasta un metro y medio, reclaman. Los daños materiales incluyen la destrucción de muebles, electrodomésticos y varios vehículos de los pobladores.

Los residentes advierten que parece que debe ocurrir una desgracia para que las autoridades reaccionen. Barbosa cuestionó con indignación si es necesario que muera gente para que tomen medidas. El flujo de agua es tan potente que convierte las calles residenciales en ríos extremadamente peligrosos. La seguridad de niños y adultos mayores es hoy la preocupación central de toda la comunidad.

Una obra de G. 60.000 millones bajo la lupa

Los residentes responsabilizan mayoritariamente del problema al MOPC, bajo la gestión de la ministra Claudia Centurión. El proyecto, adjudicado a la constructora Tecnoedil, ya sufrió un encarecimiento de G. 11.883 millones -24% más del presupuesto inicial-, alcanzando un costo total de G. 60.793 millones.

La exigencia principal de los vecinos es la ejecución de obras de infraestructura reales que sean verdaderamente efectivas. Rechazan las soluciones parciales que, lejos de ayudar, solo agravan el problema de la inundación recurrente. Piden que se suspenda la obra actual hasta que se garantice técnicamente la seguridad de los vecinos.

Lea más: Luis Bello y la crisis vial en Asunción: bacheos “parche” sobre agua servida

Esperan que la manifestación de esta tarde logre finalmente una respuesta positiva por parte del Gobierno. La comunidad se mantiene en alerta constante ante la amenaza de cada nueva tormenta que se asoma.