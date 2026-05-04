Camión con desperfectos genera gran embotellamiento en “Curva de la muerte”

A través de sus redes, la Dirección Nacional de Patrulla Caminera reportó problemas en el tránsito sobre la Ruta D027, conocida comúnmente como Avda. Mariscal López.
El inconveniente se generó en el kilómetro 32, a la altura de la intersección con la Avda. Santa Teresa, zona conocida como “Curva de la muerte”.
Un vehículo de gran porte se detuvo en el sitio debido a aparentes problemas mecánicos, lo que derivó en una enorme congestión vehicular.
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La institución solicita a los conductores que circulan por la zona respetar las indicaciones del personal apostado en el sitio para agilizar el movimiento.
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