Arrancan obras sobre Avelino Martínez: estos son los desvíos en el tránsito

Maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya se encuentra apostada desde este lunes sobre la avenida Avelino Martínez, un tramo considerado estratégico en el departamento Central. Los trabajos estarán divididos en dos lotes y este lunes en el denominado Lote 1 comienzan las acciones preparatorias, entre ellas la limpieza de canales, colocación de carteles de desvíos, bacheo de calles alternativas, replanteo de excavación, etcétera.

De acuerdo con la información difundida por la cartera estatal, no habrá un cierre permanente de la circulación, aunque sí se esperan interrupciones momentáneas por el movimiento de equipos y camiones. Un factor que puede alterar ritmos y plazos es el clima; las tareas en ambos lotes estarán sujetas a las condiciones meteorológicas, según el propio esquema oficial.

ABC estuvo desde temprano captando las primeras imágenes y testimonios en un lugar frecuentemente visitado por los medios para hacerse eco del clamor de pobladores y conductores que llevan años padeciendo la pésima condición del camino.

“Muchas personas están peligrando porque no pueden cruzar; no se puede hacer nada. Las criaturas y señoras mayores ya no pueden pasar porque la ruta está toda fea y cuando hay agua es peor, no se puede caminar ni pasar ni nada, es demasiado peligroso”, declaró doña Leonarda Cuevas, una vendedora de minutas que trabaja incansablemente en la zona desde hace 17 años.

La mujer añadió que, si bien los posibles cierres que deriven de los trabajos viales podrían impactar en su actividad comercial, ella ya viene siendo perjudicada por las malas condiciones de la avenida desde hace mucho tiempo.

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“Hace 17 años que estoy acá, trabajando todos los días, y hay poca venta por las condiciones de la ruta. La gente no puede quedarse a comprar nada porque se arriesga acá porque la ruta no se arregla como se debe”, lamentó.

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Plan de desvíos durante las obras

El plan de circulación alternativa busca redistribuir el flujo vehicular en un eje que conecta San Lorenzo, Ñemby, Fernando de la Mora y Villa Elisa, y donde los congestionamientos son frecuentes.

De acuerdo con el MOPC, los desvíos se organizarán así:

Desde Ñemby hacia Asunción (con destino a San Lorenzo)

Desvío por la calle 1° de Mayo antes de llegar a Tres Bocas

Ingreso por la calle Boquerón tras pasar la rotonda

Desde Asunción hacia Ñemby

Retorno en Tres Bocas e ingreso por la calle Boquerón

Tránsito que llega por Avelino Martínez desde San Lorenzo

Con destino a Villa Elisa o Asunción, el desvío será por Pérez Uribe

Con destino a Ñemby, los vehículos deberán tomar San Salvador y luego conectar con 1° de Mayo y Pratt Gill

¿Cuánto costará rehabilitar Avelino Martínez y qué empresas están a cargo?

La obra está adjudicada por un monto superior a G. 242.000 millones y contempla la rehabilitación integral de Avelino Martínez y su continuación Luis María Argaña (Tres Bocas), totalizando así casi seis kilómetros divididos en dos frentes:

Lote 1 (km 0,200 al km 3,5): a cargo del Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black S.A.), adjudicado por G. 128.455.760.129.

Lote 2 (km 3,5 al km 5,95): ejecutado por el Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano), con inversión de G. 114.303.279.862.

Desde el lanzamiento del llamado hasta la adjudicación final, el monto previsto inicialmente sufrió un incremento de aproximadamente G. 90.000 millones. En ese sentido, el ingeniero Alejandro Bordón, director de Vialidad del MOPC, indicó que hay varios factores que inciden en la variación del presupuesto.

“Resulta que entre la etapa que se lanza el llamado y la etapa que se reciben las ofertas también hay un tiempo en donde hay muchas variables como el precio de los insumos básicos que pueden afectar al precio final ofertado”, señaló.

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Bordón remarcó que se trata de una obra que va más allá de la mejora superficial y buscará poner fin a un histórico problema de drenaje en dicho corredor previendo la colocación de pavimento de hormigón hidráulico.

“Esta obra es una solución pluvial y vial. Las obras hidráulicas tienen su monto que es muy diferente de una estadística normal de un recapado o de una obra nueva convencional. Si bien son seis kilómetros, esto incluye una rehabilitación completa con solución pluvial y con losa de hormigón, explicó.

El cronograma oficial de la obra establece un plazo de ejecución de 24 meses, contados desde enero de 2026 tiempo durante el cual se desarrolló la etapa de revisión. De este modo, la fecha estimada para la finalización es el 5 de enero de 2028.