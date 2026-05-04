¿En cuánto tiempo puede un ciudadano extranjero acceder a un pasaporte paraguayo?

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Jorge Kronawetter, titular de la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, hizo una explicación del proceso por el cual un ciudadano extranjero debe pasar para ser naturalizado y acceder a un pasaporte paraguayo.

Kronawetter hizo esa exposición en reacción a comentarios realizados por presentadores de un programa televisivo de Bolivia, quienes reportaron un número importante de ciudadanos extranjeros están optando por gestionar la residencia –incluso sin necesariamente vivir en el país- y su naturalización en Paraguay por la fortaleza del pasaporte paraguayo con relación a los de otros países de la región.

El director de Migraciones explicó que el primer paso que un ciudadano extranjero sin vínculos de sangre en Paraguay debe tomar para eventualmente lograr la naturalización es solicitar residencia temporal en el país, que puede durar hasta dos años y es prorrogable por otros dos años.

Lea más: Migraciones recuerda a extranjeros que podrían perder su residencia por esta razón

Al término de esos dos años y habiendo cumplido otros requisitos, el ciudadano extranjero tiene la opción de acceder a la residencia permanente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un ciudadano extranjero solo puede solicitar su naturalización luego de haber tenido residencia permanente en el país por un mínimo de tres años, tras lo cual puede presentar una solicitud a la Corte Suprema de Justicia.

Lea más: La migración en América Latina será más compleja y difícil de predecir, advierte la OIM

La máxima instancia judicial debe analizar cada pedido y, en caso de considerarlo válido, eventualmente otorga al solicitante una carta de naturalización que lo certifica como naturalizado paraguayo y le permite acceder al pasaporte.

Muchos bolivianos solicitaron residencia en Paraguay en 2025

Kronawetter confirmó que se registró un aumento importante del número de ciudadanos bolivianos que solicitaron su radicación en Paraguay en 2025, año en que unas 600 personas de ese país vecino solicitaron residencia temporal en el país.