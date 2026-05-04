Fuerte tinte proselitista en acto de entrega de implementos en Ñeembucú

La explanada de la Gobernación de Ñeembucú fue escenario este lunes del acto de entrega de implementos agrícolas a productores de distintos distritos del departamento, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Agropecuario de Pequeños Productores de Ñeembucú (PROPY) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La actividad fue encabezada por el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR); el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez; el jefe de gabinete de la EBY y actual jefe de campaña de Honor Colorado en Ñeembucú, Ricardo Torres Alliana, y el coordinador social de la EBY, Emanuel Cuevas, actual precandidato a intendente de la ciudad de Pilar.

Durante el acto se observó una fuerte presencia de intendentes colorados y dirigentes del movimiento Honor Colorado, en medio de reiteradas expresiones de respaldo y reconocimiento hacia el director de la EBY y candidatos municipales, especialmente al postulante de General Díaz, Leonardo (Naito) Barrios.

Entre los intendentes presentes estuvieron Eusebia “Marilú” Musa, de Villa Oliva; Nicolás Sotelo, de Alberdi; Rodrigo Leguizamón, de Villa Franca; Sixto Armoa, de San Juan de Ñeembucú; Milciades Caballero, de Villalbín; Adriano Ydoyaga, de Desmochados; y Fernando Ramírez, de Pilar, todos del movimiento Honor Colorado (HC). No se observó la participación de jefes comunales liberales.

Del citado grupo de jefes comunales, el único que no aspira al rekutu es el de Pilar, Fernando Ramírez.

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Para Ñeembucú y Caazapá: G. 4.000 millones

Según explicó Luis Benítez, la entrega forma parte de un convenio suscrito entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Ñeembucú y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En esta etapa fueron distribuidos implementos e insumos agrícolas por valor de G. 2.000 millones, de un total de G. 4.000 millones previstos para Ñeembucú y Caazapá.

El titular de la EBY dijo que departamentos como Misiones e Itapúa reciben apoyo anualmente de G. 16.000 millones desde hace 20 años. Agregó que, por primera vez, Ñeembucú y Caazapá acceden a este tipo de apoyo, pese a encontrarse dentro del área de influencia de la represa de Yacyretá.