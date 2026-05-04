Indígenas de Yrybucuá piden víveres durante una manifestación sobre la ruta PY03

Luego de varias horas de cierre intermitente de la vía, los dirigentes procedieron a levantar la medida de fuerza tras el diálogo con el presidente del Indi, Hugo Samaniego.

El pedido consiste en la distribución de 450 kits de víveres para las familias del lugar, que, según señalaron, forman parte de un convenio firmado entre el Indi y los pobladores. La medida de protesta comenzó a las 08:30 de hoy con cierre intermitente de la ruta PY03, que se prolongó hasta las 11:00, impidiendo el tránsito normal de los vehículos que circulaban por la zona.

Con respecto a la acción tomada por los nativos, el líder de la comunidad, Ladislao Gómez, mencionó que la gente decidió salir a la ruta debido a que no estaban teniendo respuesta de sus representantes del Indi, quienes prometieron cumplir con el compromiso asumido con ellos para la entrega de mercaderías.

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El dirigente agregó que, según el acuerdo al que llegaron con las autoridades, los kits de alimentos tenían que haber llegado antes de finalizar abril, sin embargo, hasta la fecha no recibieron nada y tampoco fueron informados del motivo del retraso en la llegada de los alimentos.

Medida de fuerza

En otro momento, Gómez señaló que en principio estaban como para continuar con la medida de protesta si no había una conversación con el presidente del Indi, atendiendo que desde hace varias semanas vienen esperando la entrega de alimentos para las familias de esta población, teniendo en cuenta que en su mayoría los asentados son personas de escasos recursos económicos.

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“Quiero comentarle a la ciudadanía en general y principalmente a la gente que utiliza este trayecto de la ruta PY03 que nosotros no queremos hacer este tipo de manifestación, creando malestar a los conductores, pero es la única forma en que las autoridades escuchan nuestros reclamos; de lo contrario, nadie nos hace caso y no vamos a conseguir nada de lo que necesitamos”, lamentó el dirigente.

Reciben ayuda

Por su parte, el presidente del Indi, Hugo Samaniego, informó que los habitantes de la colonia Yapy están siendo asistidos por la institución de acuerdo con los recursos disponibles, pero que en estos momentos no cuentan con los fondos suficientes para la compra de las mercaderías. Aseguró que de todas formas se estará viendo la manera de conseguir los recursos para seguir ayudando no solamente a esta comunidad, sino también a los demás asentamientos del país.