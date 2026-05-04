Licencias de conducir de Asunción: ¿dónde hacer la revalidación?

Ante la cercanía del vencimiento anual de las licencias de conducir, la Municipalidad de Asunción recordó que el costo del trámite actualmente es de G. 23.900.
Además, detalló que a partir de los 65 años deben hacerse el examen de vista, oído y psicotécnico anualmente. Para los demás rangos etarios, el trámite es rápido siempre que solo se trate de la revalidación.
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¿Dónde hacer la revalidación de la licencia de conducir?
Estas son todas las bocas de cobranza habilitadas por la Municipalidad de Asunción:
- Autocaja (Bloque C): Palacete Municipal (avenida Mariscal López)
- Centro de Cobranza del Shopping El Portal: Ruta Transchaco y Doña Máxima Lugo
- Centro de Cobranza del Súper 6: Av. Carlos Antonio López y Colón
- Centro Paraguayo Japonés (CPJ): Julio Correa y Domingo Portillo
- Centro de Cobranza Barrio Obrero: Av. Cerro León –ex-Novena– y Caballero.
- IVESUR: Salvador Bogado casi José Pappalardo
- COARCO S.A.C.I.: Tte. Rolón Viera N.º 2.760 casi Ecuador
- Centro Municipal N° 5: Oliva e Independencia Nacional (Plaza de la Democracia)
En todos los casos, el horario de atención es de 7:00 a 16:00 de lunes a viernes y de 7:30 a 11:30 los días sábados.
Cada año, las bocas de cobranza se llenan en el último día hábil para hacer la renovación sin multas, por lo que se insta a los conductores a aprovechar durante todo este mes y evitar las filas.