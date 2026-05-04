Los pozos gigantes en la ruta Tobatí–Arroyos y Esteros siguen sin solución

Héctor Capdevila, poblador de la zona, señaló que las intervenciones se realizaron en sectores específicos, por lo que gran parte del tramo continúa en estado crítico y con un deterioro que se agrava con cada lluvia. Resaltó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) bacheó en la parte menos riesgosa del trayecto.

Indicó que la institución se limitó a hacer bacheos en el sector conocido como “Boca”, en el barrio General Díaz, zona alta de Arroyos y Esteros.

“Solo se bacheó en esos puntos y después la ruta sigue horrible”, expresó Capdevila.

Advirtió que el riesgo es constante para los conductores, especialmente buses universitarios y transportistas que trasladan pasajeros a diario.

Asimismo, mencionó que desde el kilómetro 55 hasta el kilómetro 60 de la ruta Tobatí–Arroyos y Esteros se tienen numerosos pozos profundos, lo que genera un riesgo constante para los automovilistas que transitan por la zona.

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Este problema genera preocupación, ya que el deterioro de la ruta persiste y algunos sectores se vuelven aún más peligrosos con el agua acumulada.

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Eternos pozos gigantes

Los enormes pozos que desde hace años afectan la ruta Tobatí–Arroyos y Esteros se agravaron en los últimos tiempos. Los hundimientos también son cada vez más profundos y extensos, lo que obliga a los conductores a realizar maniobras constantes para evitar accidentes o daños mecánicos.

En los días de lluvia, los baches y hundimientos quedan completamente cubiertos de agua, formando acumulaciones que ocultan el deterioro del asfalto y dificultan aún más la circulación, ya que es imposible distinguir su profundidad o los bordes.

La situación se repite en varios puntos del trayecto, donde el agua estancada convierte la ruta en un tramo de alto riesgo. Esto obliga a los automovilistas a reducir la velocidad de manera considerable e incluso a invadir carriles contrarios para esquivar los pozos y evitar caer en ellos.

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Sin respuesta del MOPC

Intentamos hablar con responsables de la Dirección de Vialidad del MOPC para conocer su versión sobre las intervenciones y los reclamos de los pobladores, pero no tuvimos respuesta. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a las condiciones de la ruta.

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