Por el mes de la Patria y el Día de la Madre, la mística de la ciudad se revive con “Yaguarón de Ensueño”

El programa municipal “Yaguarón de Ensueño” busca transportar a los visitantes a la época colonial y a las creencias populares que forman parte de la identidad de este municipio, ubicado a 52 kilómetros de Asunción.

El evento, organizado por la Municipalidad de Yaguarón, es gratuito y cuenta con un cupo limitado de unas 200 personas, explicó el responsable del Departamento de Cultura municipal, Milciades Larroza.

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El circuito turístico propone un recorrido guiado por algunos de los principales atractivos de la ciudad, combinando relatos históricos, expresiones artísticas y elementos de la tradición popular. Entre las experiencias previstas se encuentra la interacción con el personaje mitológico de la bruja “Micaela Yahari”, así como una recreación histórica denominada “Ñande Revolución” en el Museo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia.

El itinerario incluye además un concierto de la “Misa Guarayo” en la iglesia San Buenaventura, una de las principales joyas del arte barroco hispano-guaraní, donde los pueblos originarios expresan su espiritualidad a través de cantos, percusión y melodías transmitidas de generación en generación.

Astronomía y senderismo

Los visitantes también podrán recorrer espacios emblemáticos como el cerro Yaguarón. En el lugar, los visitantes podrán escalar el cerro, visitar el sendero Luisón, el Ikua Kerana y el laberinto de Yasy Yateré.

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También podrán disfrutar de la observación astronómica y del Museo Jaguarú, que se encuentra cargado de simbolismo guaraní. El recorrido incluye igualmente el Paseo de la Cultura, donde se destacan esculturas de referentes locales que marcaron la historia cultural del distrito.

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Los organizadores recordaron que la actividad es gratuita, pero con cupos limitados, por lo que recomiendan realizar consultas previas.

Además, la ciudad cuenta con opciones de alojamiento como posadas, casas quinta privadas y, para quienes quieran disfrutar de la naturaleza, dispone de espacios de camping en la cima del cerro. Para informes, los interesados pueden comunicarse al (0974) 729 958.