¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Bombero?

Según la organización International Firefighters'Day (IFFD, por sus siglas en inglés), la elección del 4 de mayo para celebrar el Día Internacional del Bombero está vinculada a la festividad de San Florián.

Históricamente, Florián fue el primer comandante conocido de una escuadra de “bomberos” en el Imperio Romano, por lo que se convirtió en una figura histórica.

Aunque la tradición de San Florián ya tiene varias décadas, el impulso para establecer un día de reconocimiento global surgió tras un trágico evento ocurrido el 2 de diciembre de 1998 en Linton, Australia.

En esa fecha y año, la comunidad de Linton y el mundo entero se estremecieron cuando cinco bomberos, Garry Vredeveldt, Chris Evans, Stuart Davidson, Jason Thomas y Matthew Armstrong acudieron al llamado para combatir un gran incendio forestal, pero mientras se preparaban para rellenar su camión cisterna con agua, un cambio violento en la dirección del viento envolvió el vehículo en llamas y los combatientes perdieron la vida.

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El CBVP

En nuestro país funciona el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), que según detalló su Comandante Nacional, Marco Almada, cuenta con 11.300 bomberos a nivel país, aunque al sumar otras instituciones que hacen servicios bomberiles, el número asciende a 22.000. También recordó que el Cuerpo cuenta con cuatro “mártires” que perdieron la vida en actos de servicio.

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“Estamos aún en proceso de crecimiento aquí; el apoyo en sí que tenemos no es todavía el necesario para que se puedan desarrollar mejor los servicios”, detalló a ABC Color.

Asimismo, citó que el Cuerpo de Bomberos necesita de unos G. 40.000 millones al año “para mínimamente mantener la estructura” con la que están funcionando, aunque para una renovación completa de la institución, se necesitarían unos 50 millones de dólares americanos.

“No de una vez, sino ir haciendo un trabajo de a poco. Tenemos vehículos viejos, donados, pero el personal siempre está cumpliendo. Hay infraestructura mucho más nueva, muchas innovaciones; nosotros estamos recibiendo equipamiento de segunda mano que ya no se usan en otros países. Son equipos cuyo tiempo de uso terminó; recibimos como donaciones y utilizamos como si fueran nuevos, pero no tienen la misma resistencia”, lamentó.

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