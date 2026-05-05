Revelan la posible causa del incendio en el edificio de Ahorros Paraguayos

En total fueron 61 personas las evacuadas del edificio Ahorros Paraguayos a causa de un incendio que generó una importante cantidad de humo. El edificio está ubicado en la calle General Díaz casi 14 de Mayo de Asunción.

El edificio cuenta con 16 pisos y aproximadamente 300 personas al día habitan el lugar.

Según Marco Almada, capitán del CBVP, el incendio se originó en el subsuelo del edificio, en la zona del cableado, aunque aclaró que todavía no pudieron determinar si el mismo fue provocado por sobrecalentamiento de conductores o un cortocircuito.

“Eso ocasionó que los recubrimientos, los cables se derritan y eso hizo de que suba por la montante de cables a todos los pisos. Eso contaminó de humo a todos los pisos siguientes para arriba. Ahí se activó el servicio de emergencia. La primera unidad en llegar hizo el procedimiento correcto al priorizar la evacuación de todas las personas. En total hemos evacuado 61 personas del edificio y fueron trasladados a centros asistenciales 21″, detalló.

Lea más: Video: reportan incendio y gente atrapada en edificio de Asunción

Rescatan a un perro y un gato del incendio

Indicó que el trabajo de extinción fue leve porque en la zona donde fue el incendio, el fuego no fue muy grande, pero el problema fue que el revestimiento de los cables que quemaron generó un humo altamente denso que ocupó todo el edificio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó que el mayor riesgo fue el humo, ya que el mismo es muchas veces más peligroso que el fuego, ya que es la principal causa de muerte en los siniestros.

Señaló que el fuego se controló rápidamente y luego se empezó a ventilar para poder sacar todos los gases producto del incendio y eso hizo de que de que tarden bastante.

“En la búsqueda primaria se rescató a todas las personas, también se rescató un gato y un perro y en la búsqueda secundaria se pudo localizar un gato. En total se hicieron dos búsquedas para confirmar de que el edificio esté totalmente evacuado”, detalló.

Lea más: Edificio de Ahorros Paraguayos fue clausurado en 2019, pero volvió a habilitarse, admiten

Tras culminar estas búsquedas y rescates, las unidades de bomberos fueron liberadas y quedó solo la Tercera Compañía de Sajonia en la zona a modo de hacer guardia.

Incendio del cableado

El capitán de bomberos explicó que el cableado que se quemó es el principal del edificio, ya que viene de la zona de los generadores y de la parte de transformadores eléctricos del edificio propio, aunque ninguno de estos fueron afectados por el fuego.

“Cuando el incendio se ocasiona en subsuelo o en primeros niveles, es muy difícil de controlar en la parte de subsuelo y otro punto es que el humo se transmite a todos los pisos superiores y lo que principalmente mata en los incendios es el humo, no es el fuego”, recordó.

Destacó que para los bomberos es una emergencia muy complicada pero que como cuentan con entrenamiento, aplicaron los procedimientos como corresponde y lograron que el incendio no tenga víctimas que lamentar.

Lea más: Este es el comunicado del BNF tras incendio en Ahorros Paraguayos

Contó que mañana se realizará una verificación del edificio, sobre todo de los sistemas de Protección Contra Incendios (PCI) pero que ahroa el mismo no puede ser ocupado, ya que no cuenta con electricidad, así también tiene una importante cantidad de ollín.

“Mañana coordinamos con la Municipalidad de Asunción para hacer una verificación completa del edificio si cuenta con todos los dispositivos, pero nosotros lo vimos, o sea, tenían puertas de emergencia, eso ayuda a seccionar la escalera de evacuación, entonces se activó el protocolo, se hizo un mapeo rápido, se llama RAP, eso se cierran todas las puertas, no con llave, sino que se cierra nada más para que el humo no cope la escalera. Entonces se ventila eso con el sistema de presurización y eso se se deja que salga todo el humo de la escalera y luego ahí se procede a hacer la evacuación”, precisó.

Resaltó que Arturo Sánchez, bombero voluntario que trabaja en uno de los locales de Asunción Supercentro, fue uno de los primeros en asistir al incendio, ya que al percatarse de la situación, dejó su trabajo para ayudar a las personas. Contó que en total son 80 los bomberos que trabajaron en el lugar.

¿Qué hacer en estos casos?

Almada dijo que ante este tipo de situaciones, donde uno se encuentra con una cantidad importante de humo, una persona debe mantener cerradas las puertas de donde se encuentre a fin de que no se filtre el humo y tratar de buscar una ventana o algo donde pueda respirar.

Agregó hoy en día que contamos con la tecnología, se debe llamar al 132 de la central de bomberos y avisar más o menos en qué sector se encuentra, si es que puede ubicarse, para ayudar a la búsqueda rápida.

“La sociología de la emergencia te dice que estas situaciones son bastante drásticas. La gente puede tomar inclusive decisiones muy apresuradas y eso puede conllevar a que su vida esté afectada, porque ahí hay inclusive en otros países incendios de este este tipo donde la gente se ha tirado porque pensó que se iba a salvar si se tiraba del edificio, o sea, hay muchas situaciones que pudieron haber pasado, pero realmente se pudo actuar bien y hoy podemos decir que no hubo víctimas que lamentar”, concluyó.