Desesperante video: así evacuaron el edificio Ahorros Paraguayos

Un incendio en el edificio Ahorros Paraguayos obligó a una evacuación de emergencia que quedó registrada en videos. En las imágenes se puede observar el pasillo de evacuación lleno de humo, personas tosiendo y desesperación para bajar rápido, pero sin empujar.

Una vez que los ocupantes lograban salir a calle, las instrucciones eran de alejarse de la salida para permitir que el flujo de personas atrapadas continuara sin obstrucciones.

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El edificio, que funciona bajo un sistema de copropiedad, albergaba oficinas como el Banco Nacional de Fomento (BNF) y diversas dependencias estatales. Esta estructura seguía operando pese a tener adecuaciones de seguridad pendientes desde hace años, según informaron.

La Municipalidad de Asunción confirmó que recién tras este siniestro se verificará si las mejoras exigidas en su momento fueron implementadas o si el edificio funcionaba en falta.

Rescate y atención médica

El fuego, que ya fue completamente controlado, movilizó a varias compañías de bomberos voluntarios. Durante el operativo, se rescató a personas atrapadas en los pisos superiores debido a la rapidez con la que se propagó el humo.

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Tras ser puestos a salvo, varios de los afectados presentaron cuadros de intoxicación por humo y fueron trasladados de urgencia al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) y al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

En horas de la tarde, los bomberos iniciaron las tareas de enfriamiento.