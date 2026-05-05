Edificio de Ahorros Paraguayos fue clausurado en 2019, pero volvió a habilitarse, admiten

Ivo Brun, jefe de Prevención Contra Incendios (PCI), de la Municipalidad de Asunción, confirmó que el edificio “Ahorros Paraguayos”, ya había sido clausurado entre 2019 y 2020. El inmueble, donde este martes se registró un principio de incendio, arrastra deficiencias técnicas y administrativas graves, admitió. A pesar de los antecedentes de siniestros, la estructura siguió operando sin completar las adecuaciones requeridas, afirmó.

Brun, quien asumió el cargo en octubre, nombrado por el intendente Luis Bello (ANR-cartista), admitió que el edificio registró varios episodios de principios de incendio en años anteriores. Si bien se realizaron inspecciones técnicas, el consorcio que lo administra solo ejecutó mejoras parciales en aquel tiempo. “El edificio tuvo algunas observaciones que tenían que pasar a adecuaciones”, remarcó.

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Actualmente, el edificio funciona bajo un sistema de copropiedad y alberga oficinas corporativas y estatales. Brun no supo responder quiénes son los propietarios o cuál es el consorcio que lo administra. Entre sus inquilinos figuran el Banco Nacional de Fomento y diversas dependencias del sector público. Pese a tener trámites de seguridad pendientes desde hace años, el flujo de personas y actividades continuó.

El funcionario municipal detalló fallas críticas, como vías de evacuación bloqueadas por mobiliario, cajas y materiales. Pasillos y accesos estaban obstruidos por mamparas en desuso y diversos utensilios acumulados por las oficinas, dijo Brun. Estas condiciones dificultan seriamente una salida rápida y segura ante una emergencia real.

Fallas en el sistema de prevención: Sensores de humo y calor no funcionaban

Brun admitió que, según la última inspección que consta en su dependencia, de 2020, los sistemas de detección de humo y calor del edificio presentaban fallas de funcionamiento o falta de mantenimiento. Señaló que varios dispositivos no funcionaban y requerían ser reemplazados en su totalidad de forma urgente.

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El funcionario agregó que se había identificado también la necesidad imperiosa de reemplazar cableados y cajas de llaves eléctricas antiguas. Asimismo, el jefe de PCI calificó como deficiente la iluminación en las vías de escape del edificio. Estas falencias estructurales aumentan el riesgo de cortocircuitos y entorpecen las labores de evacuación.

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Señaló, sin embargo, que bajo la Ordenanza N° 468/14, de protección contra incendio, las fiscalizaciones deben ser anuales, y es responsabilidad de los propietarios presentar informes de mantenimiento realizados por los bomberos. Dijo que, tras asumir el cargo en octubre de 2025, inició un proceso de notificación a todos los edificios antiguos del Centro y que gran parte de estas estructuras de altura se encuentran actualmente en falta con el municipio.

Justificó que el proceso de adecuación se ve complicado por el constante cambio de inquilinos en los pisos alquilados. Remarcó que los cambios de la infraestructura interna tienen su tiempo de verificación en la Dirección de Obras Particulares y otras dependencias, y que su dependencia es el “último eslabón en la verificación final”.

Negligencia municipal: ¿Por qué Asunción verificará el edificio recién tras el incendio?

El jefe de PCI de Asunción admitió que, recién tras el siniestro, se están tomando medidas de coordinación directa con la Dirección de Obras Particulares para verificar el estado de cumplimiento del edificio.

Agregó que verificarán en qué etapa técnica se encuentran las recomendaciones finales y las adecuaciones que le fueron exigidas al consorcio del edificio siniestrado.

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Brun dijo además que la facultad legal para dictar un cese de funciones o clausura definitiva ante el incumplimiento de las normas corresponde a la Dirección de Obras Particulares.

En conversación con ABCTV confirmó que, según el análisis preliminar que realizaron con los bomberos, el sistema de prevención de incendios del edificio funcionó parcialmente, pero mañana se volverá a hacer un peritaje más completo.

Cronología del incendio en el microcentro: Oficinas del BNF y viviendas afectadas

Poco después del mediodía de este martes, un incendio se registró en el antiguo edificio de Ahorros Paraguayos, ubicado sobre General Díaz, entre Alberdi y 14 de Mayo, en pleno microcentro de Asunción. En el sitio funcionan oficinas del Banco Nacional de Fomento (BNF), oficinas de empresas privadas y hasta viviendas.

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El siniestro afectó a decenas de personas que trabajan o viven allí. Algunos fueron rápidamente evacuados ni bien empezó el humo, pero otros quedaron en el interior, desde donde fueron posteriormente evacuados. El fuego ya fue completamente controlado, según el último reporte de los bomberos.