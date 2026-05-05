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05 de mayo de 2026 a la - 18:29

Este es el comunicado del BNF tras incendio en Ahorros Paraguayos

Principio de incendio
En el edificio funciona uno de los servicios del Banco Nacional de Fomento (BNF). Gustavo Machado

El Banco Nacional de Fomento (BNF) emitió un comunicado tras el incendio que se registró este martes en el edificio Ahorros Paraguayos. Según la institución, uno de sus servicios se encuentra afectado por la situación.

Por ABC Color

En el edificio Ahorros Paraguayos -centro de Asunción- funciona el call center del BNF, por lo que tras el principio de incendio registrado hoy, ese servicio se encuentra afectado.

La línea en sí es la de Atención al Cliente: (021) 413-9000.

“A raíz de este incidente, el servicio se encuentra temporalmente afectado. Nuestro equipo técnico trabaja en la pronta restitución”, detalló la entidad bancaria.

Comunicado del BNF sobre incendio, con texto visible que detalla el incidente y número de contacto de atención al cliente.
El Banco Nacional de Fomento informó sobre un incendio en el edificio Ahorros Paraguayos que afectó temporalmente sus servicios.

Sobre el incendio en sí, aseguran que fue controlado por los equipos de emergencia y hasta ahora “la situación se encuentra contenida”.

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Incendio en Ahorros Paraguayos

Alrededor del mediodía de este martes se observaba una columna de humo en el centro de Asunción y esta fue generada por un principio de incendio en el edificio Ahorros Paraguayos, hecho que motivó también que alumnos de una escuela aledaña evacúen y sean llevados hasta la iglesia de La Encarnación.

En el lugar funcionan oficinas y viviendas, por lo que hubo una considerable cantidad de personas afectadas por la situación, incluso varias que quedaron atrapadas ante su imposibilidad de escapar por las ventanas.

Hombre de camiseta roja sentado en la ventana de un edificio en construcción, con un teléfono móvil en la mano.
Dos hombres aparecen atrapados en un edificio en Asunción mientras intentan salir del humo.

Tras la intervención de varias compañías de bomberos, el fuego llegó a ser sofocado y en horas de la tarde, tras el rescate de todas las personas, se procedió al enfriamiento del lugar.

Las personas afectadas por su parte fueron trasladadas tanto al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) y al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

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