Este es el comunicado del BNF tras incendio en Ahorros Paraguayos

En el edificio Ahorros Paraguayos -centro de Asunción- funciona el call center del BNF, por lo que tras el principio de incendio registrado hoy, ese servicio se encuentra afectado.

La línea en sí es la de Atención al Cliente: (021) 413-9000.

“A raíz de este incidente, el servicio se encuentra temporalmente afectado. Nuestro equipo técnico trabaja en la pronta restitución”, detalló la entidad bancaria.

Sobre el incendio en sí, aseguran que fue controlado por los equipos de emergencia y hasta ahora “la situación se encuentra contenida”.

Lea más: Edificio de Ahorros Paraguayos fue clausurado en 2019, pero volvió a habilitarse, admiten

Incendio en Ahorros Paraguayos

Alrededor del mediodía de este martes se observaba una columna de humo en el centro de Asunción y esta fue generada por un principio de incendio en el edificio Ahorros Paraguayos, hecho que motivó también que alumnos de una escuela aledaña evacúen y sean llevados hasta la iglesia de La Encarnación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el lugar funcionan oficinas y viviendas, por lo que hubo una considerable cantidad de personas afectadas por la situación, incluso varias que quedaron atrapadas ante su imposibilidad de escapar por las ventanas.

Tras la intervención de varias compañías de bomberos, el fuego llegó a ser sofocado y en horas de la tarde, tras el rescate de todas las personas, se procedió al enfriamiento del lugar.

Las personas afectadas por su parte fueron trasladadas tanto al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) y al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

Lea más: “Atrincherados” en las ventanas: imágenes que captó el drone de ABC TV en el edificio Ahorros Paraguayos