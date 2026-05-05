Concejales rechazan la ejecución presupuestaria 2025 del intendente de San Juan Bautista

Durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal de San Juan Bautista, Misiones, se analizaron dos dictámenes sobre la ejecución presupuestaria 2025 del intendente José Luis Benítez (ANR-HC).

Los informes fueron emitidos por la Comisión de Hacienda y Presupuestos, integrada por los concejales Leonarda Cabrera y Félix García (PLRA), y los colorados HC Ariel Girett, Manuel Morínigo y Ramón Benítez.

El primer dictamen, presentado por la bancada colorada, recomendó al pleno la aprobación. En cambio, el informe elaborado por los ediles liberales propuso el rechazo y enumeró 9 observaciones por inconsistencias detectadas en los desembolsos.

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En ese contexto, la concejal Leonarda Cabrera explicó que: “En la sesión ordinaria ingresó el dictamen y venimos realizando una tarea de control y monitoreo. Notamos que los informes del contador eran muy escuetos, faltaban contenidos y siempre se inclinaban a favor del intendente José Luis Benítez”.

Asimismo, detalló que realizaron comparativos sobre el uso de los recursos municipales, especialmente en la adquisición de bienes como parques infantiles y acondicionadores de aire destinados a instituciones educativas.

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Falta de claridad

“Encontramos 9 puntos con falta de claridad en las rendiciones de cuentas. Uno de ellos fue la compra del parque de la plaza Mariscal Estigarribia, que costó G. 109 millones, cuando el mismo proveedor oferta el mismo equipo por G. 24 millones. Ahí hay una diferencia muy grande”, sostuvo.

Agregó que otros parques más pequeños, instalados en distintos lugares, fueron adquiridos por la comuna en G. 47 millones, mientras que otros municipios los compran entre G. 24 y G. 26 millones.

“Otra inconsistencia fue la compra de aires acondicionados: se compraron 50 unidades de 18.000 BTU a G. 4.995.000 cada uno, totalizando G. 249.750.000, pero en el mercado local y de la capital, el mismo producto y capacidad está a G. 3.395.000 por unidad, lo que daría un total de G. 169.975.000. Eso representa una diferencia enorme”, afirmó.

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También se adquirieron 18 equipos de 24.000 BTU a G. 6.495.000 cada uno y totalizan G. 116.910.000 y 3 unidades de 36.000 BTU a G. 10.780.000 cada una, totalizando la suma de G. 32.340.000.

Al comparar precios, verificaron que los 18 acondicionadores de aire de 24.000 BTU están a G. 4.569.000 y esa cantidad costaría solo G. 82.242.000; mientras que los de 36.000 BTU están a G. 8.218.000 cada uno, lo que totalizan G. 24.654.000, confirmando pagos por encima del valor de mercado.

Rechazar el informe

Estas observaciones fueron expuestas por los concejales liberales para que la ciudadanía conozca y evalúe la gestión presupuestaria correspondiente al año 2025.

Por su parte, el presidente de la Junta, Pablo Amarilla (ANR), indicó que en ejercicio de control y transparencia, se resolvió rechazar el informe.

“Actualmente es un rechazo parcial. Somos 12 concejales; 7 votaron en contra y se necesitan 8 para el rechazo total. Ahora el expediente pasa al Ejecutivo Municipal, quien puede vetarlo o aprobarlo. Si lo veta, volverá a tratarse en la sesión del próximo lunes para ver si se consiguen los votos necesarios”, precisó.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo Municipal no se han pronunciado en relación a este rechazo de la ejecución presupuestaria correspondiente al 2025.