En Día del Asma, neumólogo denuncia falta de insumos: “Respirar no puede depender del stock”

Con motivo del Día Mundial del Asma, que se conmemora cada 5 de mayo con el objetivo de concientizar sobre esa enfermedad crónica respiratoria, una de las más comunes del mundo, el doctor Carlos Morínigo, neumólogo y exministro de Salud Pública, difundió en redes sociales un mensaje en el que cuestionó la falta de acceso a medicamentos para el asma en el sistema público de salud.

En un mensaje con formato de poema, el doctor Morínigo expuso que de poco sirve insistir a los pacientes con asma que usen correctamente sus inhaladores cuando en servicios como los del Instituto de Previsión Social no cuentan con la medicación básica para sus tratamientos.

“¿De qué sirve hablar de control del asma… Si el paciente vuelve a su casa con las manos vacías y el pecho apretado?”, reza parte del mensaje.

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“Cada inhalador que falta no es un número. Es una crisis que pudo evitarse. Es una guardia más. Es una vida limitada por algo que sí tiene solución”, continúa. “Respirar no puede depender del stock”.

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Denunció que fue despedido por hacer denuncias

En abril de este año, el doctor Morínigo fue separado del cargo que ocupaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram), donde era jefe de Endoscopía Respiratoria.

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Si bien el Ineram atribuyó su destitución a una “reestructuración”, el médico denunció que fue despedido por las frecuentes denuncias que realizaba sobre falta de insumos y medicamentos en el sistema público de salud.