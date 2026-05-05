Expolicías jubilados denuncian que no cobran tras retiro

Uno de los policías jubilados afectados es Celedonio Ortiz, quien manifestó que el MEF tiene 120 días para firmar todos los documentos necesarios para que puedan recibir sus salarios; sin embargo, hasta ahora solo reciben pretextos que siguen frenando las gestiones. Comentó que el salario que debe percibir es de un poco más de G. 10.000.000 mensuales, monto que requiere para poder subsistir y continuar pagando los estudios universitarios de sus hijos.

Indicó que muchos ya están acumulando cuentas millonarias y otros incluso están pasando necesidades, pero hasta ahora no existe una respuesta concreta del MEF. Agregó que todos trabajaron durante 30 años de manera eficiente y, según señaló, sin ninguna amonestación por parte de la institución.

Pidió al Gobierno dar celeridad a la gestión y desembolsar los recursos necesarios para los uniformados jubilados.

Versión del MEF

Al respecto, ABC llamó al Call Center (+595 21) 729 0123, opción 2, de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, y fue atendido por una funcionaria que afirmó llamarse Carolina Fernández, quien manifestó que cada expediente de los jubilados es estudiado de manera minuciosa y por separado, y que actualmente se están realizando las evaluaciones pertinentes de cada caso.

Agregó que cada jubilado puede verificar de manera individual el proceso de su expediente y realizar el seguimiento correspondiente para obtener la resolución oficial para el cobro de sus salarios.