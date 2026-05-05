Video: cuestionan en IPS inversión de G. 9.000 millones en equipos contra incendios, que no funcionaron

En la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) celebrada esta mañana, bajo la conducción del presidente Isaías Fretes, salieron a la luz graves deficiencias administrativas y de infraestructura.

Uno de los principales puntos fue el análisis de la situación tras el incendio ocurrido el pasado 18 de febrero en el subsuelo del Hospital Central, que dejó en evidencia la vulnerabilidad del centro médico.

La consejera Bettina Albertini habló sobre un informe solicitado en relación a pólizas de seguro, tras el percance que afectó y dejó sin sistema por varios días al principal centro de atención de asegurados. Según el documento recibido, el IPS no cuenta con una póliza de seguro vigente, que cubra los daños ocasionados. Se aclaró que, actualmente, solo el área de farmacia cuenta con cobertura.

Fretes calificó de grave la falta de previsión y urgió a gerenciar los medios para que todos los hospitales y edificios del IPS estén cubiertos, advirtiendo que de lo contrario, cualquier evento similar representaría una “catástrofe” financiera y operativa.

IPS: gravísima falla del sistema anti-incendio

El consejero José Emilio Argaña informó que, de manera extraoficial, se sabe que un sistema de prevención de incendios por el cual se pagaron G. 9.000 millones, no funcionó durante el siniestro.

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Fretes calificó este hecho como de suma gravedad debido al riesgo de pérdida de vidas humanas. “Pero es muy grave eso; si se pagó G. 9.000 millones para tener algo que es de fundamental importancia, hay vidas de por medio, y llegado el momento estos equipos no andan”, cuestionó.

El consejero Víctor Insfrán alertó sobre el estado crítico de las instalaciones, señalando que el cableado es ineficiente y no soporta la potencia de los equipos actuales, provocando sobrecalentamientos.

El pleno del consejo pidió informes oficiales para corroborar la compra y el estado de los equipos antes de tomar medidas legales.

Descentralización de servicios y recursos de amparo

En otro orden, Fretes enfatizó la necesidad de descentralizar la atención médica. “No debe venir más ningún paciente del interior por un ‘vyrorei’ (asunto menor). Es un gasto y sacrificio innecesario. La descentralización es una de las medidas para disminuir la larga lista de espera”, afirmó el presidente, proponiendo que los médicos operen incluso fines de semana, siempre que se resuelvan carencias como la falta de anestesiólogos.

Sobre los recursos de amparo para medicamentos de alto costo, el Consejo mostró preocupación por el impacto financiero. No obstante, Fretes fue tajante al indicar que toda vez que el medicamento solicitado sea parte del listado básico de fármacos del IPS, el asegurado tiene derecho a recibir lo que solicita.

“El asegurado debe recibir los beneficios que paga. El pobre ciudadano no tiene por qué cargar con la culpa de la mala administración. El medicamento debió haber existido en el IPS y tenemos que buscar el mecanismo para que tenga (el asegurado) el derecho que le corresponde”, dijo.

Pidió buscar la manera de oficializar un convenio con el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonares) para fármacos fuera del listado básico. Albertini, por su parte, solicitó diálogo con la Corte Suprema para evitar que los amparos se tomen “a la ligera” cuando se trata de medicamentos de muy elevado costo y que implican un golpe a las finanzas del IPS.

Servicios en el Chaco central

Otro punto tratado fue la aprobación de una inversión de G. 4.200 millones para la continuidad de servicios tercerizados en hospitales menonitas del Chaco paraguayo.

Fretes defendió la medida argumentando que trasladar a un paciente desde el Chaco a Asunción es más costoso y congestiona el Hospital Central. “En la comunidad menonita tienen hospitales muy organizados, muy limpios, tienen tecnología. No es ayudarle al hospital menonita, es ayudarle a nuestros asegurados”, expresó.

Sin embargo, Albertini pidió fiscalizaciones constantes para evitar abusos en los estudios médicos en centros privados. “Hay que controlar también que el asegurado no entró por un pique o una uña encarnada y termina haciéndose una tomografía para ver bien eso. Alguien tiene que controlar”, sostuvo, a lo que Fretes aseguró que todos los servicios pasan por el filtro de la Auditoría del IPS.

Crisis en mantenimiento de equipos biomédicos

La sesión abordó también la crítica situación del mantenimiento de tecnología médica. Se informó que contratos clave tienen ejecutado al 98%, por lo que se requiere adendas urgentes.

Las autoridades del Consejo de Administración admitieron que el presupuesto actual para mantenimiento a nivel nacional es insuficiente debido a la mala situación económica del área médica. Además. se cuestionó la adquisición de equipos de baja calidad (referenciados como tecnología china de bajo rendimiento) que no soportan la alta rotación del IPS.

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Fretes instó a dar participación a los médicos especialistas en los procesos de compra, afirmando que hay que escuchar qué necesidades tienen quienes finalmente serán los que manejan esos equipos. Se solicitó a la Dirección de Recursos Tecnológicos un informe tipo “semáforo” (rojo, amarillo, verde) para identificar qué equipos necesitan reparación urgente.

Asimismo, Fretes sugirió explorar el sistema de comodato, tanto para equipos médicos como para el parque automotor, para evitar la obsolescencia y los altos costos de reparación de ambulancias, por ejemplo.

Monitores multiparamétricos: alerta a seis meses

Finalmente, se aprobó una adenda de G. 310 millones para el mantenimiento de monitores multiparamétricos (vitales para terapia intensiva). Sin embargo, se advirtió que esta ampliación solo cubre seis meses.

El Consejo expresó su preocupación, ya que, por falta de recursos, no hay un nuevo llamado a licitación en curso, lo que podría dejar a las unidades críticas sin soporte técnico en el corto plazo.