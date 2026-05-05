Unión: hurtan equipos informáticos y productos para almuerzo de Hambre Cero

La institución afectada es la Escuela Básica Nº 2674, Gral. Bernardino Caballero, de la compañía Santa María del municipio de Unión, departamento de San Pedro. El suceso fue comunicado a la Comisaría 11ª de esta ciudad por la directora de la sede educativa, profesora Alida Escobar.

Según la declaración de la directora de la institución, los ladrones se apoderaron de un equipo de sonido, una computadora con impresora, un bebedero y productos para la elaboración del almuerzo del programa gubernamental Hambre Cero.

Los investigadores sospechan que los autores del hecho serían personas que conocen el movimiento de la citada casa de estudios.

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Tras lo sucedido, los investigadores se encuentran trabajando en la zona con el objetivo de identificar a los presuntos ladrones, que serían conocidos del lugar, de acuerdo a la Policía Nacional.

La directora de la institución, Alida Escobar, manifestó que el robo de los equipos informáticos es un enorme perjuicio para la comunidad educativa, teniendo en cuenta que son elementos que se utilizan para la elaboración de documentos y trabajos de los estudiantes de los diferentes grados.

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Perjudicaron a los niños, dice directora

Escobar expresó que quienes cometieron este hecho no tienen conciencia de sus actos y no miden el perjuicio que están causando a los niños de la citada casa de estudios, atendiendo a que no es fácil conseguir las comodidades para un local escolar instalado en la zona rural.

Si no se logran recuperar los objetos robados, los padres de familia y docentes se verán obligados a realizar actividades para poder recaudar los recursos necesarios para reponer los equipos robados de la institución, subrayó.