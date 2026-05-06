Nacionales
06 de mayo de 2026 a la - 20:55

Concepción: antiguo puente colapsó y un camión casi cae a canal de desagüe

Dos adolescentes con camisetas, observan un camión volcado en terreno rural, rodeado de trabajadores y maquinaria.
Un camión tipo tumba casi cayó a un desagüe en Concepción, desde una pasarela, tras ceder las vigas.Gentileza

Un antiguo puente ubicado en el sector Santo Rey del centro de la ciudad de Concepción colapsó cuando un camión tumba pasaba por el lugar. Los pobladores de la zona mencionaron que las vigas que sostenían la pasarela cedieron y el rodado casi cayó al canal de desagüe. El chofer tuvo que saltar del vehículo, relataron testigos.

Por Aldo Rojas

Un camión Mercedes-Benz, modelo 1513, pasaba sobre el pequeño puente de madera que había sido construido hace unos 68 años en la zona conocida como Santo Rey de la ciudad de Concepción. Las vigas cedieron, el vehículo se desestabilizó y la parte posterior cayó hacia el sistema de desagüe.

La cabina quedó sobre el puente, con las dos ruedas al aire y la carrocería colgando.

Calle residencial bloqueada con neumáticos y cintas de advertencia amarillas; vegetación a los lados.
Luego del accidente, el puente fue clausurado y los vecinos piden su urgente reparación.

El caso ocurrió el martes, según el reporte. El camión tumba transportaba arena y su conductor tuvo que saltar de la cabina cuando las vigas cedieron. Salió ileso del percance.

Los moradores quedaron sorprendidos por el hecho. Finalmente, un tractor ayudó al rescate del rodado.

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Los vecinos mencionaron que otros accidentes ya se registraron en el lugar y, debido a lo sucedido, se clausuró la pasarela, que necesita una urgente renovación.