Concepción: antiguo puente colapsó y un camión casi cae a canal de desagüe

Un camión Mercedes-Benz, modelo 1513, pasaba sobre el pequeño puente de madera que había sido construido hace unos 68 años en la zona conocida como Santo Rey de la ciudad de Concepción. Las vigas cedieron, el vehículo se desestabilizó y la parte posterior cayó hacia el sistema de desagüe.

La cabina quedó sobre el puente, con las dos ruedas al aire y la carrocería colgando.

El caso ocurrió el martes, según el reporte. El camión tumba transportaba arena y su conductor tuvo que saltar de la cabina cuando las vigas cedieron. Salió ileso del percance.

Los moradores quedaron sorprendidos por el hecho. Finalmente, un tractor ayudó al rescate del rodado.

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Los vecinos mencionaron que otros accidentes ya se registraron en el lugar y, debido a lo sucedido, se clausuró la pasarela, que necesita una urgente renovación.