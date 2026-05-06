Itauguá: familiares de pacientes del HNI denuncian condiciones inhumanas en albergues provisorios

Una serie de irregularidades fueron denunciadas por los familiares de pacientes que permanecen en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) acompañando los tratamientos médicos de sus allegados. Cuestionaron las condiciones en las que sobreviven en los albergues instalados de manera provisoria dentro del predio del centro asistencial.

Según mencionaron, el lugar carece de comodidades básicas y presenta graves problemas de infraestructura e higiene.

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Los afectados señalaron que las carpas no cuentan con piso y que, durante los días de lluvia, el agua ingresa por todas partes debido a las filtraciones del techo y a la falta de cordones. Aseguraron que en cada temporal se ven obligados a soportar goteras constantes y que los colchones junto a otras pertenencias quedan expuestos al agua.

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Debido a esto, los colchones utilizados por los familiares son colocados sobre maderas improvisadas y las condiciones se vuelven aún más difíciles, considerando que muchas personas deben permanecer durante meses en el hospital mientras acompañan la recuperación de sus pacientes.

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Además, denunciaron que las instalaciones eléctricas son precarias y representan un peligro para quienes permanecen en el sitio. Indicaron que el agua siempre se filtra cerca de los cables y conexiones, generando temor ante posibles accidentes.

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Gloria Rojas, madre de un joven internado tras un accidente de tránsito, lamentó la situación que atraviesan las familias dentro del Hospital Nacional.

“Mi hijo llegó en coma a causa de un accidente de tránsito. Estamos hace dos meses acá. En todo este tiempo ya gastamos muchísimo. Tuvimos que comprar un antibiótico costosísimo que superaba los G. 5.000.000. Lastimosamente, el hospital no cuenta ni con algodón ni con jeringas. Todo debemos comprar o esperar la ayuda de la fundación que siempre apoya a los pacientes”, expresó.

Mencionó además que decidió retirar a su hijo, Diogo Rojas, del hospital por temor a posibles infecciones intrahospitalarias.

“Por suerte ya está bien, pero decidí sacar a mi hijo porque tengo miedo de que alguna bacteria vuelva a complicarle la vida. Estamos esperando un estudio de resonancia magnética, pero hasta ahora no pudimos acceder y vamos a hacerlo de manera particular”, manifestó.

Baños en pésimas condiciones

Los familiares también denunciaron la falta de higiene en los sanitarios. Indicaron que cuentan únicamente con un baño, que se encuentra en pésimas condiciones, con acumulación de basura, malos olores y suciedad.

Añadieron que los sanitarios ubicados dentro de las instalaciones del Hospital Nacional también presentan un estado deplorable, con olores nauseabundos que, según describieron, se perciben incluso antes de ingresar al recinto.

Los afectados reclaman mayor atención por parte de las autoridades nacionales y asistencia para afrontar los elevados gastos diarios. Señalaron que, además de comprar medicamentos e insumos médicos, tampoco reciben alimentos que ayuden a aliviar la carga económica que implica permanecer durante semanas o meses en el hospital.

Respuesta del interventor

El interventor del Hospital Nacional, doctor Carlos Román, respondió que la construcción del nuevo albergue para pacientes ya presenta un avance del 50 %. Con relación a la limpieza, refirió que hablaron con los encargados para reforzar la limpieza de los establecimientos que presentan deficiencias.

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En cuanto a la falta de medicamentos, señaló que el Ministerio de Salud Pública está realizando las gestiones correspondientes para regularizar el abastecimiento.