Yrybucuá: escolar muere mientras jugaba con sus compañeritos

El hecho ocurrió en la tarde de ese martes en el predio de la escuela San Juan Bautista, ubicada en la compañía Alemán Cue, del distrito de Yrybucuá.

El fallecido era alumno del primer grado y se llamaba Lucas Cabrera Colmán, de 7 años. Según los datos preliminares, se encontraba compartiendo con otros escolares de la institución cuando repentinamente cayó al suelo y fue auxiliado por los docentes, quienes lo trasladaron de inmediato al IPS de Santaní para su diagnóstico médico, donde se constató su deceso.

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Los docentes que lo trasladaron hasta Santaní en un vehículo particular fueron identificados como Anastasio Acuña Ojeda (51) y Néstor Raúl Gaona Gauto, de la Escuela Básica Nº 4808 San Juan Bautista de Alemán Cue. Relataron a la Policía que, siendo aproximadamente las 14:30, el alumno estaba jugando en el predio de la citada casa de estudios cuando cayó al suelo.

Intervinientes

En el hecho intervino el fiscal Carlomagno II Alvarenga, de la Unidad Nº 1 de la Fiscalía de Santaní, acompañado por la médica forense Ángela Céspedes. También participaron efectivos de la Comisaría 8ª de San Estanislao, a cargo del subjefe de la sede policial, el oficial inspector Luis Armoa.

Traslado a la morgue judicial

Tras el procedimiento correspondiente realizado en el IPS de Santaní, el fiscal de la causa ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial de la capital del país, con el propósito de determinar la causa de la muerte.