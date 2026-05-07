Brote de hantavirus en crucero: ¿cuál es el riesgo real para Paraguay?

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) sigue de cerca la evolución del brote de hantavirus reportado en un crucero internacional. Según los informes, se trataría de la cepa Andes de la enfermedad, la única que se transmite entre personas, sin necesidad de contacto con el roedor portador.

La directora de Vigilancia de la Salud, Andrea Ojeda, indicó que, según las primeras investigaciones, se presume que el “paciente cero” ya habría abordado la embarcación con el virus en su organismo.

En ese sentido, transmitió tranquilidad sobre el alcance de la enfermedad en nuestro país. “La OMS hizo una evaluación de riesgo mundial y a nivel del buque. A nivel del buque, se considera un riesgo moderado. En este momento, a nivel mundial, es muy bajo el riesgo. La transmisión entre personas es limitada”, explicó.

Lea más: Casos de hantavirus en Paraguay: ¿dónde y quiénes son los más afectados?

Diferencias entre la cepa regional y la paraguaya

Ojeda subrayó que la situación epidemiológica varía según la región geográfica y el tipo de virus. En el sur de Argentina, por ejemplo, la enfermedad es endémica debido a la cepa Andes, una variante que, según confirmó la directora, no está presente en Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el contrario, en territorio nacional la zona endémica identificada es el Chaco, donde habita el reservorio natural: el roedor silvestre conocido como “laguna negra”

“Acá en Paraguay mantenemos activa vigilancia y no hemos detectado este virus (Andes). Según la OMS, el riesgo que el virus se disemine en los países es bajo, por ahora”, puntualizó.

Lea más: Hantavirus en humanos: síntomas, contagio y qué hacer ante sospecha

En lo que va del año 2026 se han confirmado 3 casos de hantavirus a nivel nacional. La distribución geográfica de estos nuevos contagios se concentra en la región del Chaco, con 2 casos registrados en el departamento de Boquerón y 1 caso en Presidente Hayes.