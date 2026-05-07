Caos vehicular y estacionamiento desordenado generan críticas en Carapeguá

El edil Aranda explicó que el objetivo es analizar las normativas vigentes para luego evaluar mecanismos que permitan un mayor control y ordenamiento del tránsito en el casco urbano.

Aranda manifestó que existen reiteradas quejas ciudadanas y que necesita acceder a las ordenanzas dictadas en administraciones anteriores para evaluar acciones concretas.

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La propuesta fue respaldada por la concejal liberal Margarita Miró, quien sostuvo que se trata de un problema de larga data que hasta ahora no encuentra solución.

Por su parte, la presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos, indicó que las documentaciones se encuentran archivadas y que serán facilitadas a los concejales.

<b>Ordenanza que no se cumple</b>

En el municipio continúa vigente la ordenanza municipal 06/2001, que establece que ningún particular puede comercializar sobre calzadas o veredas. La normativa también dispone que los costados de la ruta PY01 deben utilizarse únicamente para ascenso y descenso de mercaderías.

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Pobladores de la ciudad ya habían presentado reiteradas quejas tanto al intendente municipal, Luciano Cañete (ANR-HC), como a la Junta Municipal. Sin embargo, aseguran que la situación continúa sin cambios y que no existe un verdadero ordenamiento de las veredas y espacios públicos.

La ordenanza municipal también establece, en su artículo 14, que los peatones deben utilizar las aceras. Asimismo, el artículo siguiente prohíbe el comercio sobre calzadas y veredas, salvo casos expresamente autorizados por la comuna.

En tanto, el artículo 24 señala que queda totalmente prohibido estacionar sobre la calzada de la ruta PY01 Mariscal Francisco Solano López, excepto para el ascenso y descenso de pasajeros. No obstante, dicha disposición prácticamente nunca se cumplió, según denunciaron ciudadanos.

Una situación similar se registra en el camino al Hospital Distrital, donde un minimercado ocupa gran parte de la acera e impide la circulación normal de peatones, poniendo en riesgo la integridad física de los ciudadanos.