Carapeguá: pobladores denuncian desorden en calles y veredas

Numerosos pobladores del distrito de Carapeguá remitieron quejas por escrito al intendente municipal, Luciano Cañete (ANR), y a la Junta Municipal sobre la falta de ordenamiento del casco urbano y la necesidad de hacer cumplir la ordenanza 06/2001. Según el artículo 14, los peatones deben utilizar las aceras, y el artículo siguiente prohíbe a los particulares comerciar en calzadas o veredas, salvo en los casos autorizados por la comuna.

Asimismo, el artículo 24 establece que está totalmente prohibido estacionar sobre la calzada de la ruta PY01 Mariscal Francisco Solano López, salvo para ascenso y descenso de pasajeros. Sin embargo, dicha normativa no se cumple y el desorden es evidente en el municipio.

Uno de los casos denunciados es el del ciudadano Marco Antonio Ramírez. En 2022, envió una nota a la Junta Municipal denunciando la construcción de una casilla sobre la vereda de la calle Martín de Barúa, casi esquina Francisco Javier Bogarín, que obstruye el paso peatonal.

Hasta el momento, dicho reclamo no fue atendido. A metros de esa casilla, también se observa un comercio que señalizó la vereda como estacionamiento exclusivo de vehículos, impidiendo el tránsito de los peatones.

Esta situación se repite a lo largo de la ruta PY01, donde vehículos se estacionan sobre las veredas y, en el acceso Carapeguá–Acahay, hay casillas que bloquean completamente las aceras con cajones de frutas y verduras.

Una situación similar ocurre en el camino al Hospital Distrital de Carapeguá, donde un minimercado ocupa gran parte de la vereda. Asimismo, detrás del Banco Nacional de Fomento (BNF), en la calle Tte. Primero Manuel Cabello, las veredas están ocupadas por vendedores de frutas y verduras, dificultando la circulación peatonal y poniendo en riesgo la integridad física de los ciudadanos.

Municipalidad intervendrá, anuncian

El inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, señaló que las quejas están siendo atendidas. Algunos propietarios de casillas construidas sobre las veredas han sido notificados para despejarlas, especialmente en aquellos casos en que no pagan patentes o los salones alquilados no abonan el impuesto inmobiliario.

Aseguró que se realizará una nueva inspección y que, de persistir la negativa de los vendedores, se aguardará una resolución del Juzgado de Faltas para despejar los espacios con acompañamiento de la fuerza pública.

Respecto a la casilla ubicada sobre Martín de Barúa, Chamorro indicó que se encuentra en un excedente del espacio público y no sobre la vereda, por lo que no se prometió intervención en ese caso. En cambio, dijo que sí se actuó en otras construcciones, en especial en el camino a Nueva Italia, que invadían las veredas; también se despejaron canteros obstruidos por los vecinos.

Finalmente, Chamorro manifestó que los reclamos se están atendiendo en varios frentes y no solo corresponden a esta gestión, sino a situaciones acumuladas de años anteriores que deben normalizarse para mejorar la imagen de la ciudad.