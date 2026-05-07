Concepción: tras reclamos, la Essap inicia mejoras del alcantarillado sanitario

En la mañana de este jueves, después de reiterados reclamos de los usuarios de la ciudad de Concepción, funcionarios de la Essap, con apoyo de un camión equipado para trabajos específicos en el alcantarillado sanitario, iniciaron tareas para la optimización del funcionamiento de la red sanitaria. Las obras también tienen por objetivo prevenir obstrucciones y garantizar un mejor servicio para los usuarios, informaron desde la aguatera estatal.

Según explicaron desde la institución, las tareas se extenderán hasta el sábado, con cuadrillas operativas desplegadas en diferentes sectores de la ciudad.

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“Está prohibida la conexión de desagües pluviales al sistema cloacal, ya que el ingreso de agua de lluvia sobrecarga la red sanitaria y agrava los problemas de obstrucción y colapso, especialmente después de cada precipitación”, expresa parte de un escrito emitido por la Essap.

Preparan protesta para el martes

En una reunión entre los pobladores afectados por el colapso del sistema de desagüe cloacal que se da en diferentes barrios de la capital del primer departamento, se resolvió realizar una manifestación frente a la Junta Municipal de Concepción. Pedirán la presentación de una denuncia fiscal contra la Essap por delito ambiental.

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La movilización se llevará a cabo durante la próxima sesión ordinaria de la Junta Municipal, el martes 12 de mayo, desde las 09:00, frente a la sede del cuerpo legislativo ubicada en Presidente Franco esquina Curupayty, según se anunció.