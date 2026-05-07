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07 de mayo de 2026 a la - 19:20

Joven modelo itapuense destaca en las pasarelas y tiene dos invitaciones para Fashion Week en Europa

Natasha Reckziegel en vestido de gala, con diadema y banda de Miss Gold Paraguay 2025, muestra gestos de confianza en un entorno moderno.
Natasha Reckziegel posó con su banda de Miss Gold Paraguay 2025 en un evento de moda contemporáneo.Gentileza

Dos invitaciones para el Fashion Week en Milán y París destacan en el mundo de las pasarelas a la modelo itapuense Natasha Reckziegel (21), quien actualmente es Miss Gold Paraguay 2025. La joven estudiante de la carrera de Medicina también relató que, con orgullo, representará a Paraguay en el concurso Miss Empire Internacional, que se desarrollará en México en junio de este año.

Por Sergio González

Natasha Reckziegel Griebeler (21) es una joven modelo de la ciudad de Obligado, en el departamento de Itapúa. Es la actual Miss Gold Paraguay y Miss Gold Itapúa 2025. Tras sus coronaciones en el ámbito nacional, ha participado de manera destacada en pasarelas y eventos internacionales.

La reina de belleza detalló que estuvo como invitada especial en la fiesta más grande del agro en Brasil, FENASOJA, que se desarrolló en Santa Rosa, RS. Además, participó en el prestigioso Fashion Week México AGSFW, en Aguascalientes.

Reckziegel, además, representará a Paraguay en junio en el certamen internacional Miss Empire Internacional. Adelantó que llevaría un traje alusivo al pájaro campana para representar la tradición de nuestro país.

Natasha Reckziegel Griebeler en corsé brillante y grandes alas, sonríe con confianza en el escenario iluminado durante un certamen de belleza.
Natasha Reckziegel Griebeler durante su presentación en la elección de Miss Gold Paraguay.

“Para mí es un orgullo representar al país, siendo una joven del interior”, refirió. Contó además que cursa el cuarto año de Medicina en una universidad privada de Encarnación.

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Destaque internacional

Actualmente tiene dos invitaciones para participar del Fashion Week en Europa. Una de ellas para el mes de setiembre y otra en octubre, para los eventos en Milán (Italia) y París (Francia), refirió.

Natasha Reckziegel Griebeler en el centro del escenario, vestida con un elaborado vestido que incluye un corpiño con un corazón rojo brillante.
La modelo Natasha Reckziegel Griebeler participó en el Fashion Week en Aguascalientes, México, mostrando su estilo impresionante.

Manifestó que están analizando las invitaciones debido a que debe coordinar con sus responsabilidades de la carrera universitaria, pero la intención es participar en ambos eventos.

“La pasarela de moda es totalmente diferente, ya que requiere una gran preparación”, explicó la joven.

Afirmó que fue de gran ayuda su formación en las danzas, debido a que es maestra superior de danza.

En junio participará del Miss Empire International, un certamen de belleza global con sede en Nueva Jersey, EE. UU., diseñado para empoderar a las mujeres y promover la “belleza con propósito”.

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El Fashion Week

Una Fashion Week (Semana de la Moda) es un evento semestral en el que diseñadores y casas de moda presentan sus próximas colecciones (primavera/verano u otoño/invierno) a compradores, prensa e influencers.

Natasha Reckziegel Griebeler en pasarela, luciendo un vestido formal púrpura con detalles brillantes, mientras otro modelo observa.
La modelo Natasha Reckziegel Griebeler durante el Fashion Week de Aguascalientes, en México.

Milán y París son cruciales por ser parte de las “Big Four”, definiendo tendencias globales, con París destacando en alta costura y Milán en prêt-à-porter (literalmente “listo para llevar”, en francés).

Las cuatro semanas más influyentes del mundo son Nueva York, Londres, Milán y París.

Los diseñadores muestran sus nuevas prendas meses antes de que lleguen a las tiendas, permitiendo a los comerciantes adquirir materiales y preparar el mercado.